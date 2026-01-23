La paralización del tráfico de mercancías en el norte de la meseta por el temporal puede "ralentizar" el abastecimiento de algunos productos

Una patrulla de la Guardia Civil, en la A-6 en Lugo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido desde la pasada medianoche todo el tráfico de camiones en la meseta norte ante el temporal de frío y nieve de la borrasca Ingrid, que afectan este viernes a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La restricción afecta a los camiones de más de 7.500 kilogramos, esté o no cargados, en tramos concretos de carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la circulación de vehículos de emergencia.

El "embolsamiento" de camiones en las carreteras puede producir una "ralentización" en el abastecimiento de determinados productos, según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas han criticado la prohibición decretada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a los camiones de circular en más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales por el riesgo de nevadas.

En declaraciones a los medios, la directora de Alimentación en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), María Sánchez, ha asegurado que el abastecimiento está "garantizado", no obstante, se puede producir una "ralentización" en determinados productos.

"Las empresas de la distribución tienen unas cadenas logísticas muy eficientes", ha destacado la responsable, a la vez que ha hecho un llamamiento de tranquilidad a los consumidores puesto que las compañías son "muy previsoras" y "eficientes" en su logística.

Sánchez ha pedido coordinación a las comunidades autónomas y transparencia sobre cómo se está gestionando el "embolsamiento" de los camiones.

Además, ha reclamado que se permita el tránsito a los principales nodos logísticos "siempre dentro de la seguridad" para que se pueda garantizar la distribución y que esto sea una "circunstancia muy medida en el tiempo".