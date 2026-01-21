La Policía investiga la filtración de los datos de varios cargos de Transportes señalados por un 'hacker' como culpables del accidente de Adamuz

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la filtración de datos personales de cargos del Ministerio de Transportes señalados por un hacker como responsables del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que deja un balance de 42 víctimas mortales. Fuentes policiales consultadas por Europa Press han señalado que los especialistas en este tipo de delitos de la Comisaría General de Información han abierto una investigación para tratar de dar con el autor de esta difusión de datos de carácter personal.

Según detalla Vozpópuli, la exfiltración de datos la ha realizado un hacker de nombre 'Vindex' y afecta a tres altos cargos del Ministerio que dirige Óscar Puente: el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El pirata informático ha difundido en una plataforma de ciberdelincuentes los documentos de identidad, números de teléfono y las direcciones de domicilios.

Este hacker les acusa de ser "los culpables" del descarrilamiento que causó el impacto de dos trenes en Adamuz y de las "donaciones a países extranjeros" en lugar de arreglar "las desastrosas instalaciones del tercer mundo que causan averías y accidentes mortales". Con anterioridad a este caso, la Policía Nacional ha detenido a otros autores de exfiltraciones similares --la mayoría jóvenes-- por la difusión de datos que afectaban a altos cargos de la administración, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo.