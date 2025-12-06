La Policía Nacional facilita la detención en Perú y Alicante de dos de los fugitivos más buscados en Europa

El trabajo de la Policía Nacional ha facilitado la detención de dos de los fugitivos más buscados en Europa: la de Christian Hernán Yong Granadino, alias Chuki, arrestado en Lima por asesinar a su pareja de 16 años en 2010 en Leganés (Madrid), así como la de otro hombre en Alicante por una agresión sexual cometida en 2009 en Bélgica.

La colaboración de la Policía española ha hecho posible que la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de Interpol, localizara y arrestara a Chuki 15 años después de huir tras, presuntamente, asesinar a Silvia Rodríguez Fernández.

Christian Hernán Yong Granadino tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas por estos hechos, que se remontan a noviembre de 2010, cuando el cadáver de la adolescente fue encontrado en una maleta verde militar en unos contenedores.

El presunto asesino se convirtió en el principal sospechoso al ser visto por varios testigos portando la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen, explica la Policía en una nota.

Tras sus exhaustivas pesquisas, los investigadores pudieron establecer un vínculo que le situaría en Perú, donde ha vivido todos estos años con una identidad falsa.

A través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó su nombre a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de los fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano, y se le incluyó en la lista Europe's Most Wanted de Europol como uno de los prófugos más buscados del continente.

Dado que el delito estaba próximo a prescribir, se requirió la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde recibió sustento por parte de varios familiares en Lima.

Finalmente, el viernes las autoridades policiales peruanas informaron que habían logrado dar con la filiación falsa con la que había vivido allí; tras una comprobación de decadactilar, pudieron verificar que se trataba de Chuki.

Por otra parte, el hombre localizado en Alicante, sobre el que constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Bélgica, engrosaba la lista de europea de fugitivos más buscados desde dos días antes de su arresto.

Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron en 2009, cuando el detenido contactó con su víctima a raíz de un anuncio de búsqueda de empleo.

Después de ese primer contacto, y con la excusa de ayudarla a encontrar trabajo, convenció a la mujer para citarse con ella en su domicilio, donde fue tras cerciorarse de que la pareja de ella no estaba en casa.

Una vez dentro, sabiendo que la víctima se encontraba sola en casa con sus hijos menores de edad, la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

Huyó entonces a Luxemburgo y después a Francia, pero se perdió su pista, hasta que en mayor, el Fugitive Active Search Teams (FAST) Bélgica contactó con la de España para solicitar su colaboración ante las sospechas de que el prófugo podía estar ocultándose en nuestro país bajo otra identidad.

Los agentes averiguaron que podría estar residiendo en la zona de Alicante, desde continuaba con los preparativos para proseguir en su huida hasta que fue localizado el pasado jueves.