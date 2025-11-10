Un presunto narcotraficante muerto y otros tres heridos en una operación antidroga en Toledo

La Policía Nacional ha desarrollado una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo) en la que ha fallecido uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres han resultado heridos por arma de fuego, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos respondieron a los disparos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Estas mismas fuentes han detallado que en la operación antidroga, en la que también se han desplegado agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), no ha resultado herido ningún agente de la Policía Nacional.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que a las 19:54 horas de este domingo recibieron un aviso procedente de la urbanización Cerro Alberche de El Casar de Escalona, alertando de que se estaba produciendo un tiroteo.

Debido a los disparos, además del fallecido por arma de fuego -del que no se tienen más datos- otros tres hombres han resultado heridos. En concreto, un hombre de 25 años y otro de 38 tuvieron que ser trasladados en una UVI al Hospital Universitario de Toledo y el tercer herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Al lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.