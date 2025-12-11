Prisión provisional para el detenido por matar a su pareja tras una brutal paliza en Valencia

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la localidad valenciana de Sueca ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a Natividad, su pareja, tras la brutal paliza en su propia casa durante la noche del sábado Catarroja (Valencia). La mujer, de 48 años, murió en la UCI tres días después de ingresar con un fuerte traumatismo craneoencefálico incompatible con la versión del detenido, que llamó a la mañana siguiente al 2 asegurando a los servicios de emergencias que "se había caído de forma accidental".

El magistrado ha ordenado su segunda detención tras el fallecimiento de la víctima y le atribuye provisionalmente un delito de homicidio y otro de maltrato habitual. En su primera comparecencia, con Natividad aún en estado crítico, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva y el juez decretó su libertad con una orden de alejamiento. Una vez muerta la mujer tras no superar la brutal paliza que le propinó se ha ordena su ingreso en prisión. Aunque no constaban denuncias previas, el hombre, de 43 años, sí tenía antecedentes por violencia machista contra otras mujeres, un patrón que vuelve a evidenciar la reiteración de la violencia de género y las grietas del sistema en la detección del riesgo.

El Ayuntamiento de Catarroja ha mostrado su consternación por el "fallecimiento" de su vecina y ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados si bien menciona estar a la espera de la confirmación de que se trata de un asesinato machista por parte de la Delegación del Gobierno. De este modo, Natividad se convierte en la mujer asesinada número 46 de 2025 —seis de ellas en los primeros días de diciembre— y 1.341 desde 2003. En la Comunidad Valenciana sería el cuarto asesinato machista del año y el número 167 desde que existen registros.