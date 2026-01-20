Dos tercios de las personas con obesidad quieren adelgazar por salud y el 55% por estética

Dos tercios de las personas con obesidad acuden a consulta para adelgazar para evitar problemas de salud, siendo el dolor físico el principal motivo que les lleva a iniciar una dieta, si bien el 55,4% lo hace mayoritariamente por motivos estéticos para mejorar su imagen.

El estudio Autopercepción del peso corporal y el afrontamiento del sobrepeso y la obesidad, del grupo Open España (Obesity Policy Engagement Network, por sus siglas en inglés), revela además un incremento de la autopercepción que tienen estas personas sobre su enfermedad, ha destacado este martes en su presentación Francisco Tinahones, jefe del departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Según la encuesta, realizada a 2.546 personas de 18 a 65 años, el 57,7% de la población tiene sobrepeso u obesidad en España y, de ellas, algo más de la mitad ya son conscientes de que pesan al menos cinco kilos más de lo que deberían.

Esta cifra constata una evolución positiva de la autopercepción, ya que estudios anteriores arrojaban un porcentaje de autopercepción de entre el 20 y el 30%, ha añadido el experto.

"Clarísima penalización" de las personas con obesidad

La jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, Susana Monereo, ha puesto el foco en los determinantes sociales de la enfermedad: la obesidad se duplica en los niveles socioeconómicos más bajos (33,1% frente al 15,5%).

Mientras, el sobrepeso es más frecuente en quienes tienen estudios básicos (10,5%) que entre los que los tienen universitarios (4,5%).

Asimismo, existe una "clarísima penalización" en el mundo laboral: el 21,4% de las personas con obesidad severa no tienen trabajo, frente al 11,3% de los que tienen normopeso.

La obesidad acarrea además un importante impacto emocional, ya que dos tercios de los entrevistados declara sentir tristeza o melancolía, la mitad padece insomnio y el 41,3% siente tensión permanente.

Al menos seis dietas, que fracasan la mitad de las veces

La principal motivación que tienen las personas con obesidad para perder peso es la salud: el 65,6% empieza dieta para evitar los problemas asociados y el 28,4% para reducir las limitaciones en la realización de actividades físicas, si bien para el 55,4% es la imagen o la estética.

El detonante que les lleva a iniciar una dieta es el dolor físico, en concreto el articular; sin embargo, aunque perder peso es frecuente, el gran desafío es mantenerlo, como constata este trabajo, ha recalcado la doctora.

Así, el 30,1% de las personas con obesidad severa ha iniciado más de seis dietas, pero el 49,2% considera que han sido experiencias parcial o completamente fallidas, lo cual genera sentimientos de frustración al 50,2%, seguido de indiferencia (27,7%) y culpa (22%), concluye el estudio.