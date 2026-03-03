Al menos cuatro muertos tras la rotura de una pasarela peatonal en una playa de Santander

Cuatro personas han fallecido esta tarde al romperse una pasarela peatonal en la playa de El Bocal, en Santander, y caer al mar. El accidente ha ocurrido poco antes de las 17:00, cuando el paso de madera sobre unos acantilados ha colapsado por motivos que se desconoce.

Una de ellas había sido trasladada en estado grave a la UVI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha muerto.

Todos son adultos jóvenes que pasaban por esa pasarela, situada en la zona conocida como Punta Cortada, sobre las 16:50 horas, cuando la estructura de madera, que forma parte de la senda peatonal por la costa cántabra, se rompió por causas que se desconocen.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar bocabajo a 25 metros de tierra y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida.

Siguen desaparecidas dos personas, mientras que la séptima víctima de este siniestro ha sido rescatada con vida.

En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer, embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia, Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria.