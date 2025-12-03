Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista en algún momento.

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su relación, son 6,4 millones de víctimas; un maltrato que provoca que 1,6 millones de víctimas tengan secuelas físicas o mentales en su vida.

El Ministerio de Igualdad ha presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada con casi 11.800 entrevistas, que ofrece la radiografía más completa de la violencia machista en España cada cinco años.

El 30% de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia -física, sexual, económica y psicológica- por parte de su pareja o ex pareja. Fuera del ámbito de la pareja, ha sufrido violencia sexual el 14,5% de las mujeres mayores de 16 años (más de tres millones de mujeres).

En concreto, el 12,7% de las mujeres residentes en España de más de 16 años (más de 2,6 millones) han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida; el 11,7% ha padecido violencia económica y el 20,9% violencia psicológica emocional.

"Entra con enorme fuerza en la violencia machista la digital", ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se calcula que el 12,2% de las mujeres ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales, en algún momento de sus vidas. Las mujeres más jóvenes son las que más lo han sufrido: 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años.