Anuario de Turismo 2026 de Grupo Joly: Claves de un modelo sostenible, maduro y comprometido

Cada año en la antesala de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), con la que se inicia la temporada de uno de los sectores socioeconómicos más importantes del país, que tiene en Andalucía uno de sus principales engranajes, Grupo Joly presenta su Anuario del Turismo Andaluz. Fitur es un escaparate internacional que marca las tendencias de presente y de futuro de una industria puntera, que los profesionales andaluces han ido modelando para no morir de éxito, y esta publicación se convierte en una herramienta imprescindible para comprender la evolución de un destino que no ha dejado de crecer y madurar.

Durante décadas, a través de sus diez cabeceras se ha dado buena cuenta informativa de esta feria y son ya tres ediciones en las que el grupo editorial andaluz ha dado un paso más allá en su análisis sobre el sector. A finales de 2023 comenzó a elaborar el que sería su primer Anuario de Turismo, que vería la luz en enero de 2024. Una apuesta para reflejar la realidad de una industria que todavía estaba sufriendo las secuelas y restricciones de la pandemia del coronavirus, pero que ya comenzaba una senda de recuperación que lo ha mantenido desde entonces en una línea de crecimiento sostenido y sostenible.

Esta tercera edición del Anuario de Turismo Andaluz hace un repaso a un 2025 que nuevamente supone un récord para el sector turístico de las ocho provincias. Basado en informaciones y reportajes que se han publicado en las distintas cabeceras de Grupo Joly, sintetiza las claves de un sector que dejó atrás la crisis sanitaria, con mucho trabajo y sufrimiento, para convertirse en en potencia internacional y en una de las comunidades con más peso de la afiliación en España. Pero importa más la calidad que la cantidad. De hecho, las políticas públicas cada vez más encaminadas hacia un turista respetuoso con el medio ambiente y con la propia sociedad.

Son 248 páginas en las que se mezcla información, análisis, cifras, reportajes y, por supuesto, mucha información. En esta tercera edición, figuran casi medio centenar de tribunas de opinión que expresan su postura sobre el momento turístico por el que transita Andalucía. Artículos de los principales protagonistas y voces autorizadas (gestores públicos, empresarios, catedráticos, analistas y periodistas) y una reflexión compartida sobre el nuevo modelo de turismo que está impulsando la administración andaluza basado en la innovación y sostenibilidad en sus tres vertientes (económica, social y ambiental).

Desde autoridades políticas hasta profesionales del sector, pasando por catedráticos universitarios, escritores o analistas de espectáculos tan destacados en Andalucía como es la Semana Santa, los toros o los festivales flamencos o de música. Nombres de la altura de los catedráticos Ana Isabel Polo (Universidad de Granada), José Ruiz, Manuel Arcila y Gema Ramírez (Universidad de Cádiz), Francisco Aguado (Universidad de Huelva), Diego Valera, María del Carmen García y Juan Carlos Pérez (Universidad de Almería), María del Carmen Puche-Ruiz (Universidad de Sevilla) o Juan Ignacio Pulido y Cristina Barzallo (Universidad de Jaén), entre otros académicos; Antonio de María Ceballos (Horeca Cádiz); Javier Frutos (Federación Andaluza de Hostelería); Pedro Bendala e Ignacio Tejero (directores de los aeropuertos de Málaga y Almería); María del Rosario Soto (Autoridad Portuaria de Almería); Pedro Valadés (CEO Valnest Hotels); Sebastián Molinillo y Francisco Rejón Guardia (Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo), ...

Andalucía ha recibido más de 37 millones de visitantes en el 2025 En este nuevo ecosistema hacia el que avanza el modelo turístico andaluz, transitando de la masificación y fórmulas anquilosadas del pasado hacia una mayor innovación y sostenibilidad en el presente y futuro, será imprescindible incorporar todo el potencial que conlleva la digitalización e inteligencia artificial. Las iniciativas de base tecnológica han venido a complementar a una marca que tiene todos los ingredientes necesarios para crecer porque Andalucía ofrece un patrimonio monumental, playas paradisiacas y espacios naturales, fiestas de interés turístico, ocio inclusivo y una oferta deportiva al alcance de pocos destinos. De ahí que la serie histórica cierre cada año su mejor registro superando los 37 millones de visitantes en 2025 y que se haya logrado crear entre un 10 y 15% más de empleos, tal y como se recogía en el último balance de la Consejería de Turismo. Andalucía representa ya casi el 19% del trabajo turístico de toda España y ocho de cada diez contratos son fijos, cuando hace una década el índice de temporalidad era superior al 40%. El turismo andaluz creció más en otoño e invierno que en el periodo estival, lo que evidencia que la región ha empezado a superar una de sus principales dolencias estructurales y evoluciona favorablemente en su cruda batalla contra la estacionalidad gracias al auge del segmento de interior en los meses de frío.

Por supuesto, a la publicación de Grupo Joly nunca le falta la opinión y valoración de autoridades en la materia como son el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; los ochos presidentes de las diputaciones provinciales andaluzas; y una jugosa entrevista a Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, cuyo titular es la mejor muestra de lo que el 2025 supuso a nivel turístico para la comunidad autónoma: “El año 2025 apunta a ser el mejor de la historia para Andalucía”.

La parte principal del compendio la forman tres secciones en las que los periodistas de Grupo Joly han agrupado los 365 días turísticos: Costa, Interior, y Cultura, Ocio y Gastronomía. En estas páginas el lector va a conocer las calas vírgenes de Almería, los rincones más bellos de la Granada monumental o la Córdoba califal; los espetos malagueños, las tapas sevillanas o las delicias de la mar gaditana; y el oleoturismo jiennense o el pasado minero onubense. Por supuesto, con páginas que muestran los municipios que siempre abren sus puertas a los turistas o las empresas que facilitan que Andalucía sea un referente del sector, y que crecen de la mano de Grupo Joly. Una completa publicación en la que el lector puede conocer cómo es la industria turística andaluza desde un punto de vista más técnico y estadístico o desde otro más sensitivo y emocional.

Con las familias de Adamuz

Grupo Joly presenta en sociedad cada edición de sus anuarios de Agricultura y Turismo, en la antesala de dos ferias tan importantes para sus respectivos sectores como son Fitur y Fruit Attracion, que se celebran en Ifema Madrid en enero y octubre, respectivamente. Más de un centenar de asistentes, entre autoridades y profesionales del sector, se reúnen en el Real Casino de la capital de España para ser partícipes de la presentación de la prestigiosa publicación.

Emotivo minuto de silencio en el expositor de Andalucía en Fitur.

Sin embargo, debido al trágico accidente ferroviaro que tuvo lugar en Adamuz, el grupo editorial andaluz decidió suspender el evento en solidaridad con las víctimas mortales, heridos, familiares y allegados. Primaba ante todo el profundo respeto por los desaparecidos y el dolor por las familias rotas por una tragedia que ha conmocionado a la comunidad andaluza. El Anuario del Turismo 2026 no ha podido ser presentado, pero la publicación ya está a disposición de la sociedad y sus contenidos en las diez cabeceras.