Adiós a Windows 10: el fin de una era que deja millones de ordenadores en el limbo

El 14 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión en la historia de la informática.

Microsoft ha dejado de ofrecer actualizaciones y soporte técnico para Windows 10, el sistema operativo que ha acompañado al mundo durante una década. A partir de ahora, este software queda fuera de la protección oficial, lo que lo convierte en un sistema vulnerable frente a virus y ciberataques.

Los ordenadores no dejarán de funcionar. Seguirán encendiéndose, mostrando el escritorio y permitiendo trabajar, navegar o reproducir contenidos.

Pero el blindaje de seguridad que los protegía deja de renovarse. Cada nueva vulnerabilidad que aparezca en el sistema quedará sin parchear, abierta a posibles ataques.

"Las actualizaciones funcionan como vacunas digitales", explican los expertos en ciberseguridad. "Sin ellas, el ordenador queda expuesto a amenazas".

Cientos de millones de equipos afectados

La magnitud del cambio es considerable. Según datos de la consultora Statcounter, Windows 10 permanece instalado en el 40,5% de los ordenadores con sistema operativo de Microsoft, mientras que Windows 11 alcanza el 48,9%.

Nunca antes una versión de Windows había llegado al final de su ciclo de vida con una cuota de mercado tan elevada.

Se calcula que más de 400 millones de equipos continúan funcionando con Windows 10.

Muchos de ellos no podrán actualizarse porque no cumplen los requisitos técnicos del nuevo sistema: procesadores de última generación, arranque seguro (Secure Boot), chip de seguridad TPM 2.0 y al menos 4 GB de memoria RAM.

Esta exigencia deja fuera a millones de ordenadores que, aunque no son antiguos, no alcanzan los nuevos estándares. Surge así el dilema: ¿sustituir el equipo, pagar por soporte extendido o buscar alternativas?

Un año más de protección gratuita en Europa

La buena noticia llega desde Bruselas. En la Unión Europea, los usuarios podrán mantener sus equipos protegidos durante un año adicional sin coste, gracias a la presión de organizaciones de consumidores como Euroconsumers y la española OCU.

Microsoft se ha comprometido a extender las actualizaciones de seguridad gratuitas hasta octubre de 2026, amparándose en la Ley de Mercados Digitales (DMA).

No será necesario realizar ninguna gestión especial: basta con iniciar sesión con una cuenta de Microsoft para que las actualizaciones continúen llegando automáticamente.

Fuera de Europa, la prórroga será de pago. La compañía ofrece el programa Extended Security Updates (ESU), diseñado originalmente para empresas, que permite prolongar la protección hasta tres años.

El precio: 61 dólares el primer año, 122 el segundo y 244 el tercero. También existe la posibilidad de canjear 1.000 puntos de Microsoft Rewards o utilizar almacenamiento en OneDrive para activar un año gratuito.

Entre la seguridad y la estrategia comercial

Microsoft argumenta que mantener Windows 10 actualizado ya no es viable, dado que las nuevas tecnologías -especialmente la inteligencia artificial- requieren una arquitectura más moderna.

Sin embargo, diversos analistas señalan que esta decisión responde también a una estrategia comercial que acelera la renovación de equipos y licencias.

Los datos parecen confirmarlo. Según la consultora IDC, en el último trimestre las ventas de ordenadores crecieron un 9,4% a nivel mundial, rompiendo la tendencia descendente de los últimos años.

Este repunte se explica, en buena medida, por el efecto fin de Windows 10, que ha impulsado a empresas y particulares a renovar sus equipos.

Los riesgos de ignorar las actualizaciones

El peligro no es teórico. En 2017, el ransomware WannaCry paralizó sistemas informáticos en todo el mundo aprovechando una vulnerabilidad en versiones antiguas de Windows, incluida Windows XP, que llevaba tres años sin soporte.

Empresas, hospitales y administraciones públicas quedaron bloqueados, y Microsoft tuvo que publicar un parche de emergencia para un sistema ya retirado.

La conclusión es clara: un sistema sin soporte es un sistema inseguro. Aunque los antivirus pueden mitigar algunos riesgos, no sustituyen las actualizaciones oficiales de seguridad.

Qué hacer ahora

La opción ideal, según los expertos, es actualizar a Windows 11. La actualización es gratuita y se puede realizar desde el menú de configuración si el equipo cumple los requisitos. Antes de hacerlo, conviene realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes.

Si el ordenador no es compatible, existen otras alternativas:

Inscribirse en el programa ESU , gratuito en la Unión Europea durante un año.

, gratuito en la Unión Europea durante un año. Mantener Windows 10 sin conexión a internet , aunque esto limita considerablemente su utilidad.

, aunque esto limita considerablemente su utilidad. Instalar Linux, un sistema gratuito, seguro y cada vez más accesible, que permite dar nueva vida a equipos antiguos.

Para quienes decidan continuar temporalmente con Windows 10, resulta imprescindible instalar las últimas actualizaciones disponibles, mantener un antivirus actualizado y extremar las precauciones con correos electrónicos, descargas y páginas web sospechosas.

El cierre de un capítulo

Windows 10 nació en 2015 como una actualización gratuita desde Windows 7 y 8.

Fue el sistema que unificó las distintas versiones de Microsoft y que durante años dominó con más del 70% del mercado.

Ahora, tras una década de servicio, llega al final de su ciclo, dejando un legado de estabilidad y familiaridad.

Para muchos usuarios, especialmente quienes lo adoptaron durante la pandemia, Windows 10 representa casi un compañero de trabajo habitual.

Su retirada recuerda que, en tecnología, nada es permanente. Cada avance lleva implícita una fecha de caducidad.

Microsoft centra ahora sus esfuerzos en Windows 11 y el desarrollo de un futuro Windows 12, orientado hacia la inteligencia artificial y la integración con servicios en la nube.

Pero millones de usuarios continuarán viendo, durante un tiempo, esa ventana azul que marcó una época.

El fin de Windows 10 no apaga los ordenadores. Pero sí cierra un capítulo importante de la historia digital moderna, en el que la tecnología dejó de ser meramente una herramienta para convertirse en parte integral de la vida cotidiana.