Amazon investiga una serie de fallos críticos vinculados al uso de IA generativa

Amazon atraviesa una semana crítica tras sufrir varios incidentes técnicos calificados internamente por altos directivos de la empresa como "de alta gravedad".

Estos fallos, que han afectado tanto a la infraestructura técnica como a la experiencia del usuario final, han obligado a los directivos de la compañía a convocar una reunión de análisis profundo -denominada deep dive- para identificar las causas de la inestabilidad.

El impacto en el servicio y la experiencia del usuario

La oleada de interrupciones alcanzó un punto crítico el pasado jueves, cuando la tienda en línea y la aplicación móvil presentaron fallos generalizados durante aproximadamente seis horas.

Durante ese periodo, miles de usuarios se vieron imposibilitados para finalizar pedidos, acceder a la información de sus cuentas o visualizar los precios de los productos.

David Treadwell, vicepresidente sénior de eCommerce Foundation en Amazon, reconoció la gravedad de la situación en una nota interna dirigida a los empleados: "Como probablemente sepan, la disponibilidad del sitio y la infraestructura relacionada no ha sido buena recientemente", afirmó el directivo, subrayando la urgencia de abordar estos problemas en el foro tecnológico semanal de la empresa, conocido como TWiST (This Week in Stores Tech).

La inteligencia artificial: ¿aliada o responsable?

De acuerdo con informes publicados en medios como Financial Times y CNBC, la documentación interna de la reunión señala directamente a la implementación de código de software asistido por inteligencia artificial generativa (GenAI) como uno de los factores determinantes.

Los informes mencionan una "tendencia de incidentes" en los últimos meses caracterizados por un "alto radio de impacto" (high blast radius), derivados de cambios en el código asistidos por IA.

Bajo el epígrafe de "factores contribuyentes", las notas de la compañía destacan el uso de herramientas de IA generativa para las que aún "no están plenamente establecidas las mejores prácticas y salvaguardas".

Este hallazgo es especialmente relevante dado que Amazon se encuentra en medio de una ofensiva de inversión sin precedentes en este sector, con un compromiso de gasto estimado en 200.000 millones de dólares.

Inversión y recortes

Esta crisis de infraestructura coincide con un proceso de reestructuración masiva dentro del gigante fundado por Jeff Bezos. El incremento en el gasto destinado a la IA ha ido acompañado de drásticos recortes de personal: aproximadamente 16.000 trabajadores fueron despedidos este enero, sumándose a los 14.000 puestos eliminados el pasado octubre.

La situación plantea un debate sobre la velocidad de adopción de estas nuevas herramientas. Mientras Amazon busca posicionarse como el líder de la carrera por la IA, los recientes fallos sistémicos sugieren que la automatización de la programación podría estar superando la capacidad de los protocolos de control de calidad actuales, poniendo en riesgo la estabilidad del motor económico de la compañía: su plataforma de retail.