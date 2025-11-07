Elon Musk convence a los accionistas de Tesla de que merece un bonus de un billón de dólares

Ni los malos resultados financieros de Tesla, ni la continua bajada de ventas en casi todo el mundo (con la curiosa excepción de España), ni el descrédito que el polémico (y breve) paso de Elon Musk por la Administración Trump ha conllevado para la marca han sido argumentos suficientes para que los accionistas de la compañía rechazasen el no menos polémico premio que han otorgado este jueves a su fundador.

Un billón de dólares en acciones sujetos, eso sí, al cumplimiento de una serie de objetivos, que permitirían al sudafricano hacerse con el control de la compañía y, de paso, convertirse en el primer billonario del mundo.