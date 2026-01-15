Google extiende Gemini a todas sus aplicaciones y servicios

Google ha anunciado una nueva función para su asistente de inteligencia artificial Gemini que le permitirá conectarse directamente con aplicaciones y servicios de la cuenta del usuario, como Gmail, Google Fotos, el historial de búsqueda y YouTube, con el objetivo de ofrecer respuestas más personalizadas y contextuales. La compañía ha bautizado esta novedad como Personal Intelligence (Inteligencia Personal) y la lanzará inicialmente en versión beta en Estados Unidos.

Según explica Google, esta función permite que Gemini “razone” a partir de información procedente de distintas aplicaciones del ecosistema de la compañía y extraiga detalles concretos de correos electrónicos, fotografías o búsquedas previas para responder a las consultas del usuario, sin que este tenga que indicar manualmente qué fuente debe utilizar en cada caso. El objetivo es avanzar hacia un asistente más proactivo y adaptado a las necesidades individuales.

La Inteligencia Personal es una función opcional y está desactivada por defecto. Si el usuario decide activarla, puede elegir qué aplicaciones quiere vincular con Gemini y modificar esta configuración en cualquier momento. En esta primera fase, la conexión se realiza con Gmail, Google Fotos, YouTube y el buscador de Google, y funciona tanto en la web como en dispositivos Android e iOS.

Privacidad

Josh Woodward, vicepresidente de la aplicación Gemini, Google Labs y AI Studio, subraya en el comunicado que el diseño de esta función ha tenido en cuenta la privacidad desde el inicio. Según detalla, Gemini no se entrena directamente con el contenido de la bandeja de entrada de Gmail ni con la biblioteca de fotos del usuario. El entrenamiento del modelo se realiza con información limitada, como las indicaciones que el usuario introduce en Gemini y las respuestas generadas por el sistema, tras aplicar procesos para filtrar u ocultar datos personales.

Cuando la Inteligencia Personal está activada, Gemini puede acceder a los datos necesarios para responder a una solicitud concreta o realizar una acción específica, pero Google insiste en que el usuario mantiene el control sobre qué información se utiliza y durante cuánto tiempo. Además, el asistente intenta indicar de qué fuentes procede la información empleada en cada respuesta, para que el usuario pueda comprobarla o pedir aclaraciones adicionales.

Ejemplos de uso

En el comunicado, Woodward ofrece varios ejemplos de uso de esta función, como la capacidad de recuperar automáticamente datos técnicos de un vehículo a partir de correos electrónicos o imágenes guardadas, o de hacer recomendaciones de libros, series, ropa o viajes basadas en intereses previos y experiencias almacenadas en la cuenta de Google.

La compañía reconoce, no obstante, que el sistema puede cometer errores o incurrir en una “sobrepersonalización”, estableciendo relaciones entre datos que no siempre reflejan con precisión las preferencias reales del usuario.

Google señala que esta versión beta ha sido probada para reducir fallos, pero admite que todavía pueden producirse respuestas inexactas o problemas de interpretación, especialmente en contextos personales complejos. Por ello, anima a los usuarios a enviar comentarios cuando detecten errores, con el fin de mejorar el sistema.

Cómo y cuándo se podrán usar estas funciones

El despliegue de la Inteligencia Personal comenzará de forma gradual durante la próxima semana y estará disponible, en esta primera etapa, solo para suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos.

La función se ofrecerá únicamente para cuentas personales de Google y no estará disponible, por ahora, para usuarios de Workspace, ni para entornos empresariales o educativos. La compañía prevé ampliar su disponibilidad a más países, al nivel gratuito de Gemini y al llamado Modo IA del buscador en el futuro.