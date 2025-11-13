Google lanza nuevas funciones de compra con IA, incluidas llamadas automáticas a comercios para buscar productos

Google ha anunciado este jueves una importante actualización de sus funciones de compra online impulsadas por inteligencia artificial, coincidiendo con el inicio de la temporada de compras navideñas, la de mayor movimiento comercial del año.

Las nuevas herramientas, presentadas por Vidhya Srinivasan, vicepresidenta de publicidad y comercio de la compañía, pretenden simplificar el proceso de búsqueda y adquisición de productos a través de sus plataformas.

Primera función: búsquedas conversacionales

La primera novedad consiste en la integración de búsquedas conversacionales en el modo AI de la búsqueda de Google. Los usuarios podrán describir lo que buscan con lenguaje natural, sin necesidad de utilizar palabras clave específicas ni aplicar filtros de búsqueda. El sistema responderá con información organizada que incluye imágenes, precios, valoraciones y disponibilidad de productos.

Según el comunicado de Google, esta funcionalidad se apoya en el Shopping Graph de la compañía, una base de datos que contiene más de 50.000 millones de listados de productos, de los cuales 2.000 millones se actualizan cada hora.

Segunda función: asistente de compras en Gemini

A partir de hoy, los usuarios estadounidenses podrán realizar consultas relacionadas con compras directamente en la aplicación Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google.

La herramienta mostrará listados de productos, tablas comparativas y precios de diferentes tiendas online.

Permite tanto buscar ideas para eventos como el Black Friday como elaborar listas de regalos ajustadas a un presupuesto determinado.

Tercera función: llamadas automáticas a comercios

La función que mayor atención ha generado permite a Google realizar llamadas telefónicas automáticas a tiendas físicas cercanas.

Cuando un usuario busque un producto "cerca de mí" en el buscador, el sistema ofrecerá la opción "Let Google Call" (Dejar que Google llame).

Tras rellenar un cuestionario donde se especifican detalles como precio, color o marca del producto deseado, la inteligencia artificial contacta con establecimientos de la zona para consultar disponibilidad, precios y promociones vigentes.

Esta prestación funciona con la tecnología Duplex de Google, actualizada con el modelo de lenguaje Gemini. Los resultados se envían al usuario por correo electrónico o mensaje de texto, junto con información adicional sobre el inventario de otras tiendas cercanas.

Por el momento, según informa la compañía, esta herramienta solo funciona para consultar productos específicos, aunque Google está trabajando para ampliar sus capacidades a otras preguntas, como horarios de apertura en días festivos.

La función comienza desde ya a implementarse en Estados Unidos para categorías como juguetes, salud, belleza y electrónica.

Cuarta función: compra automática con seguimiento de precios

La última herramienta permite a Google realizar compras de forma automática cuando un producto alcanza el precio deseado por el usuario.

Los compradores podrán activar el seguimiento de un artículo específico -incluyendo talla, color y precio máximo- y recibirán una notificación cuando se cumplan las condiciones establecidas.

Si el comercio participa en el programa, Google ofrecerá la opción de completar la compra automáticamente utilizando Google Pay, aunque siempre solicitando confirmación previa del usuario antes de efectuar el pago.

Según el comunicado oficial, la información de pago de los usuarios permanece protegida mediante la infraestructura de pagos de Google.

Esta funcionalidad está empezando a implementarse en Estados Unidos a través de comercios como Wayfair, Chewy, Quince y algunas tiendas que utilizan la plataforma Shopify, con más comercios previstos en las próximas semanas.

Todas estas novedades se encuentran en fase de lanzamiento en el mercado estadounidense. La compañía no ha especificado fechas concretas para su posible llegada a otros mercados, incluido el europeo.