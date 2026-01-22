Honor consolida su expansión internacional con un crecimiento del 55% y una apuesta por la gama media-alta

La tecnológica china Honor ha convertido sus mercados internacionales en uno de los pilares fundamentales de su negocio. Según un informe de la consultora Omdia, la compañía registró un crecimiento interanual del 55% en sus envíos fuera de China durante los tres primeros trimestres de 2025, la tasa más alta entre los diez principales fabricantes de dispositivos móviles del mundo.

Este avance refleja un cambio estructural en la estrategia de Honor, que ha pasado de tener una presencia marginal en mercados internacionales a depender de ellos para casi la mitad de su volumen global.

A principios de 2021, los envíos internacionales de Honor representaban menos del 10% de su volumen total. En el tercer trimestre de 2025, esa cifra se había elevado hasta prácticamente el 50%.

Honor consolida su expansión internacional con un crecimiento del 55% / Omdia

Este giro estratégico ha transformado las operaciones fuera de China de una fuente de crecimiento complementaria en un motor esencial para la diversificación geográfica y la resiliencia operativa de la compañía a largo plazo.

Enfoque en la gama media-alta frente a la competencia de bajo coste

A diferencia de otros fabricantes chinos que concentran su oferta en dispositivos de entrada, Honor ha priorizado el segmento de precio medio-alto, específicamente los teléfonos de entre 300 y 499 dólares. Esta franja representó alrededor del 23% de sus envíos internacionales en los primeros nueve meses de 2025, la proporción más alta entre los principales fabricantes chinos.

Esta apuesta responde a una realidad del mercado: aunque la demanda incremental en muchos mercados emergentes sigue concentrada en dispositivos de menos de 200 dólares, ese segmento se ha vuelto extremadamente competitivo y presenta márgenes estructuralmente reducidos, indica el informe.

Honor ha optado por un posicionamiento que requiere mayor disciplina en marca, ejecución de canales y diferenciación de producto, pero que ofrece mejores perspectivas de rentabilidad.

Omdia describe tres pilares coordinados en los que se apoya la estrategia de la tecnológica:

Distribución: Honor ha reforzado su presencia en tiendas propias y con socios clave para controlar mejor la experiencia del consumidor y la presentación de marca.

el desarrollo está estrechamente vinculado a las necesidades locales; en muchos mercados, los dispositivos de Honor son reconocidos por su duración de batería y robustez, como demuestran modelos como el Honor 400 o el Magic V5.

la compañía ha llevado la educación sobre funciones de inteligencia artificial más allá de la publicidad tradicional, implementando demostraciones en tienda que aceleran la adopción de estas características por parte de los consumidores.

Una estrategia regional diferenciada

El crecimiento internacional de Honor no es homogéneo, sino que responde a una planificación estratificada según las particularidades de cada región.

Europa

Europa se ha convertido en el ancla de la estrategia de posicionamiento premium de Honor. Durante los tres primeros trimestres de 2025, la compañía se mantuvo entre los cinco primeros fabricantes en mercados clave de Europa Occidental como Reino Unido y Francia.

El Magic V5, diferenciado por su diseño ultradelgado, su autonomía de batería y sus funciones completas de inteligencia artificial, ayudó a Honor a alcanzar la segunda posición en el segmento de plegables tipo libro en Europa Occidental.

Paralelamente, la compañía continúa invirtiendo en expansión de canales y construcción de marca en Europa Central y Oriental, donde los envíos aumentaron un 15% en el mismo período.

América Latina

América Latina sigue siendo la columna vertebral en volumen de envíos. Honor ha consolidado su presencia en México y Centroamérica, mientras expande oportunidades en otros mercados latinoamericanos. El enfoque en esta región refleja un fuerte alineamiento entre las capacidades comerciales de Honor y la estructura de canales dominada por operadores de telecomunicaciones, un área donde la compañía ha acumulado experiencia sustancial.

Países como Ecuador han emergido como nuevos motores de crecimiento incremental, y mercados más pequeños, incluidas partes del Caribe, están convirtiéndose en contribuidores cada vez más relevantes.

De cara al futuro, la Copa Mundial de la FIFA 2026 (EEUU, México y Canadá) podría estimular la demanda y la actividad promocional liderada por operadores, creando un entorno favorable para que Honor consolide aún más su presencia.

Oriente Próximo y África

Oriente Próximo y África han surgido como el principal motor de crecimiento incremental, con un volumen total de envíos que se ha aproximado al de América Latina. El impulso de Honor en Oriente Próximo se sustenta en un enfoque centrado en canales premium.

El poder adquisitivo relativamente alto de la región y su infraestructura minorista bien desarrollada la hacen propicia para la expansión del precio medio de venta, alineándose con la estrategia más amplia de posicionamiento premium de la compañía.

Honor ha priorizado la cooperación profunda con operadores, cadenas nacionales de electrónica y formatos de venta propios para fortalecer la visibilidad de marca y el control de precios, particularmente en los mercados centrales del Consejo de Cooperación del Golfo.

Al mismo tiempo, Sudáfrica ha experimentado un rápido crecimiento respaldado por sólidas alianzas con operadores y especificaciones de producto localizadas.

Sureste Asiático

El Sureste Asiático se perfila como la próxima frontera de crecimiento, respaldada por la gradual construcción de capacidades de fabricación local y canales de distribución.

En Indonesia, el mayor mercado de la región, Honor ha invertido en producción local y, en paralelo, Malasia funciona como un centro clave de marca y servicios con la apertura de tiendas insignia y la expansión de centros de servicio.

Desafíos pendientes

A pesar de los avances logrados, Honor se enfrenta a dos retos importantes para mantener este impulso, según la consultora.

En el ámbito del suministro, el aumento de los precios de memoria NAND y DRAM introduce riesgos de coste y disponibilidad. Aunque los precios medios de venta más altos en mercados internacionales mitigan parcialmente la presión sobre los márgenes, la escala menor de Honor en comparación con los principales fabricantes globales limita su poder de negociación, lo que podría restringir la flexibilidad de suministro, particularmente para modelos de gama media con especificaciones de memoria más altas.

La inteligencia artificial sigue siendo un elemento importante de la estrategia internacional de Honor, pero operar dentro del ecosistema de Google limita las posibilidades de diferenciación. La clave será si Honor puede convertir su creciente base de usuarios internacionales en ingresos sostenibles impulsados por servicios, más allá de la venta de hardware.

Por otra parte, los mercados emergentes representan la próxima etapa de crecimiento internacional, pero vienen acompañados de mayor sensibilidad al precio y requisitos más estrictos de localización. Honor ha comenzado iniciativas de fabricación local en mercados como Indonesia y Bangladesh durante 2025, pero estos esfuerzos aún se encuentran en una fase temprana. En comparación con competidores que operan ecosistemas de fabricación internacional maduros y a gran escala, Honor todavía tiene una capacidad local limitada, lo que puede afectar la optimización de costes y la agilidad operativa a medida que los volúmenes se expandan.

Según el análisis de Omdia, el potencial de crecimiento de Honor a medio plazo reside en dos áreas: desbloquear mercados emergentes aún poco penetrados y monetizar su base premium en Europa y Oriente Próximo a través de servicios basados en inteligencia artificial y expansión del ecosistema. Ambos objetivos requerirán inversión sostenida, ejecución localizada y vías claras de monetización más allá del hardware.