OpenAI lanza ChatGPT Atlas, un navegador web con inteligencia artificial integrada con el que quiere plantar cara a Chrome

OpenAI ha presentado ChatGPT Atlas, un nuevo navegador web que integra la inteligencia artificial de ChatGPT directamente en la experiencia de navegación por internet.

La herramienta, disponible inicialmente solo para usuarios de macOS, supone la entrada formal de la compañía en el mercado de los navegadores, con el nada disimulado objetivo de competir directamente con el Chrome de Google.

"Queremos llevar esta nueva herramienta a Windows y dispositivos móviles lo antes posible", declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, durante la presentación virtual del producto.

Altman reconoció que el proyecto "aún está en su primera etapa" y adelantó que la compañía tiene previsto expandir sus funcionalidades próximamente.

Un asistente integrado en la navegación

ChatGPT Atlas permite a los usuarios acceder al chatbot de inteligencia artificial desde cualquier página web, mediante una barra lateral que puede abrirse en la misma ventana del navegador.

Esta función posibilita tareas como resumir artículos, analizar contenidos o completar formularios sin necesidad de cambiar de pestaña o copiar y pegar información entre aplicaciones.

Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, destacó que el navegador cuenta con "memoria", una característica que permite al sistema recordar el contexto de navegaciones anteriores.

"A medida que usas ChatGPT, se vuelve más personalizado y puede comprender al usuario mejor. Lo mismo sucederá al navegar por la web en Atlas", explicó Fry durante la presentación.

Esta capacidad de memoria es opcional y está bajo el control del usuario, que puede consultar, archivar o eliminar los datos almacenados en cualquier momento desde la configuración.

Según la compañía, eliminar el historial de navegación borra automáticamente las memorias asociadas.

Aplicaciones prácticas en el día a día

Según los materiales de presentación facilitados por OpenAI, el navegador está diseñado para integrarse en el flujo de trabajo habitual de los usuarios.

La página de inicio analiza la actividad reciente y sugiere acciones siguientes, como retomar páginas visitadas anteriormente, profundizar en un tema de interés o automatizar tareas rutinarias.

Utilidades en educación

En el ámbito educativo, el sistema puede resultar útil para estudiantes que consultan material de estudio.

Yogya Kalra, estudiante universitaria que participó en las pruebas previas del producto, explica en el comunicado de OpenAI: "Durante las clases, me gusta usar preguntas de práctica y ejemplos del mundo real para comprender realmente el material. Antes cambiaba entre mis diapositivas y ChatGPT, haciendo capturas de pantalla solo para hacer una pregunta. Ahora ChatGPT entiende instantáneamente lo que estoy viendo, ayudándome a mejorar mis verificaciones de conocimiento sobre la marcha".

Utilidades para profesionales

En entornos profesionales, el navegador permite solicitar a la inteligencia artificial que analice ofertas de empleo consultadas durante varios días y elabore un resumen de tendencias del sector.

Del mismo modo, puede generar textos o corregir redacciones directamente en formularios web sin salir de la página, mediante la activación del asistente al seleccionar cualquier campo de texto.

La función de búsqueda integrada ofrece resultados organizados por categorías: además de la respuesta conversacional del chatbot, presenta pestañas específicas para enlaces web, imágenes, vídeos y noticias, según la disponibilidad en cada región.

Modo agente: tareas automatizadas en internet

Una de las funcionalidades más destacadas de Atlas es el modo agente, disponible en versión preliminar exclusivamente para usuarios de los planes de pago Plus, Pro y Business.

Este sistema permite que ChatGPT realice tareas complejas de forma autónoma, como investigar información, añadir productos a carritos de compra o gestionar reservas, mientras el usuario supervisa el proceso.

Según los ejemplos proporcionados por OpenAI, un usuario puede solicitar al navegador que abra una receta, identifique una tienda de alimentación, añada todos los ingredientes al carrito de compra y tramite el pedido a domicilio.

En contextos laborales, la herramienta puede acceder a documentos previos del equipo, realizar investigaciones competitivas y compilar los hallazgos en un informe.

Medidas de seguridad

OpenAI ha implementado varias medidas de seguridad en esta función: el agente no puede ejecutar código en el navegador, descargar archivos ni instalar extensiones, y solicita confirmación antes de realizar acciones en sitios sensibles como entidades financieras.

La compañía advierte, no obstante, que el sistema puede cometer errores y es susceptible a instrucciones maliciosas ocultas en páginas web.

Privacidad y control de datos

Por defecto, OpenAI no utiliza el contenido que los usuarios navegan para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Los usuarios pueden activar esta opción manualmente en la configuración si desean contribuir al entrenamiento del sistema.

El navegador incluye controles parentales que permiten desactivar funciones como las memorias del navegador y el modo agente. Además, ofrece un modo incógnito en el que el usuario queda desconectado temporalmente de ChatGPT y no se guarda ningún registro de la actividad.

Contexto competitivo

El lanzamiento de Atlas se produce en un momento de intensa competencia en el sector.

Este verano, la empresa Perplexity lanzó su navegador Comet, que también integra inteligencia artificial para ofrecer respuestas directas en lugar de listas tradicionales de resultados de búsqueda.

Por su parte, Google ha incorporado funciones de IA a su buscador con herramientas como Overviews y Modo IA, mientras que Microsoft ofrece Copilot en su navegador Edge.

OpenAI llegó a plantearse la adquisición de Chrome cuando existía la posibilidad de que la justicia estadounidense obligara a Google a vender su navegador para fomentar la competencia en el mercado. Finalmente, esta venta no se materializó.

ChatGPT Atlas está ya disponible para usuarios gratuitos y de pago en macOS a nivel mundial, y en versión beta para usuarios empresariales. La compañía prevé lanzar versiones para Windows, iOS y Android próximamente.