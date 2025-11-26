El Parlamento Europeo propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

Aumenta el cerco a las plataformas tecnológicas en la Unión Europea, ahora desde el Parlamento Europeo, que ha aprobado un informe que insta a endurecer la regulación del acceso de los menores a las redes sociales y a endurecer los controles a las compañías que las gestionan.

La votación, con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, respaldó la prohibición del acceso a plataformas digitales para menores de 13 años en toda la UE. El texto también propone elevar ese límite hasta los 16 años cuando no exista autorización parental.

El informe, aunque no vinculante, subraya la urgencia de proteger a los jóvenes frente a riesgos como la adicción digital, el deterioro de la salud mental y la exposición a contenidos ilegales o perjudiciales.

Críticas al diseño adictivo de las plataformas

Los eurodiputados señalaron que las grandes plataformas digitales no han adoptado medidas suficientes para garantizar un entorno seguro.

El informe critica específicamente el diseño adictivo de las redes sociales -desplazamiento infinito, reproducción automática de vídeos y notificaciones persistentes- y reclama regulación para erradicar prácticas como las cajas de botín (loot boxes), las monedas virtuales y los sistemas de pago para avanzar en aplicaciones.

Verificación de edad sin comprometer la privacidad

La propuesta incluye sistemas más rigurosos de verificación de edad. La Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto piloto con España, Francia, Italia, Grecia y Dinamarca para desarrollar una aplicación móvil que verifique la edad de los usuarios sin comprometer su privacidad.

No obstante, el Parlamento advirtió que estas herramientas no deben permitir la creación de perfiles personales para recomendar contenidos y deben respetar los principios de protección de datos.

Además, los eurodiputados enfatizaron que la verificación de edad no es una solución definitiva para proteger a los menores en internet.

Herramientas de control parental insuficientes

El informe aborda la dificultad de los padres para supervisar las actividades digitales de sus hijos. Muchos progenitores carecen de los conocimientos y las herramientas adecuadas, y los menores pueden eludir fácilmente las restricciones existentes.

Las herramientas actuales de control parental están fragmentadas y resultan difíciles de implementar de manera coherente entre distintas plataformas y dispositivos.

Por ello, la Eurocámara instó a la Comisión Europea a promover soluciones interoperables que funcionen en todos los dispositivos móviles, independientemente de su marca o sistema operativo.

Responsabilidad de las empresas tecnológicas

El texto plantea que los altos cargos de las plataformas digitales podrían ser personalmente responsables en caso de incumplimientos graves de las normativas de protección infantil. Esta medida busca garantizar que las empresas no eludan su obligación de proteger a los menores.

Los eurodiputados también reclamaron regular el marketing de influencers, los anuncios personalizados y las interfaces diseñadas para captar la atención de los menores de manera adictiva.

Además, exigieron que las plataformas asuman la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros y adecuados para cada franja de edad.

Von der Leyen anuncia una propuesta formal

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó al Parlamento que el Ejecutivo trabaja en una propuesta para regular el acceso de menores a las redes sociales.

Von der Leyen aseguró que consultará con gobiernos, organizaciones, expertos y familias antes de presentar una propuesta formal, y mencionó el modelo australiano -que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de edad- como posible referencia.