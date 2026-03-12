Ocho de cada diez andaluces temen que alguien espíe su móvil en público

La privacidad digital ya no es solo una cuestión de contraseñas o cifrado de datos. Para millones de usuarios, el problema ocurre antes: en el metro, en la sala de espera de un médico o en la fila del supermercado, cuando alguien puede estar leyendo por encima del hombro lo que aparece en la pantalla.

Un estudio encargado por Samsung a la consultora Ipsos, realizado en febrero de 2026 sobre una muestra de mil entrevistas segmentadas por género, edad y comunidad autónoma, cifra en el 83,6% el porcentaje de andaluces que afirma haber sentido alguna vez que otra persona miraba su teléfono mientras lo usaban en un espacio público.

Shoulder surfing

El fenómeno tiene nombre en el ámbito de la ciberseguridad: shoulder surfing, literalmente surfear sobre el hombro, y convierte la privacidad en un problema físico y cotidiano, no solo tecnológico.

Sus consecuencias en el comportamiento son concretas: el 70,1% de los andaluces encuestados reconoce que evita realizar gestiones importantes desde el móvil cuando no se encuentra en un entorno lo suficientemente privado, aunque ese mismo teléfono sea la herramienta que utiliza a diario para pagar facturas, consultar el médico o acceder al trabajo.

La pantalla como espacio íntimo

El estudio pone de manifiesto una realidad que ha tardado en incorporarse al debate sobre seguridad digital: la privacidad ya no depende únicamente de lo que ocurre en los servidores o en los algoritmos, sino también de quién está físicamente alrededor en el momento de uso.

El 71,8% de los encuestados en Andalucía considera que la privacidad visual es tan importante como la protección de los datos personales. Sin embargo, las soluciones disponibles hasta ahora apenas han calado: solo uno de cada diez usuarios emplea filtros físicos para la pantalla, en gran parte por desconocimiento o por la incomodidad que suponen en el uso cotidiano.

Ante la pregunta de qué tipo de solución preferirían, el 62,5% de los andaluces se decanta por un sistema integrado en el propio dispositivo, y casi el 80% valoraría positivamente que el teléfono pudiera limitar por sí solo la visibilidad lateral sin afectar a la experiencia del usuario que lo maneja de frente.

"Estamos viendo un cambio muy significativo: el móvil concentra cada vez más información sensible, pero el usuario no quiere renunciar a usarlo en cualquier lugar", señala David Alonso, vicepresidente del área de Movilidad en Samsung Electronics.

La inteligencia artificial, entre la expectativa y el escepticismo

El mismo estudio recoge otro síntoma relevante del momento tecnológico actual: la llamada fatiga de la inteligencia artificial. En Andalucía, la puntuación media de este fenómeno alcanza un 5,4 sobre 10, y el 71,1% de los encuestados cree que la IA promete más de lo que realmente les aporta.

El entusiasmo inicial que acompañó a la irrupción de los asistentes inteligentes está dejando paso a una relación más crítica: los usuarios ya no buscan que la tecnología les sorprenda, sino que les facilite tareas concretas. La consulta del tiempo, que realizan cerca del 70% de los usuarios andaluces, es el ejemplo más representativo de esa demanda de utilidad práctica y sin fricción.

Privacidad integrada en el dispositivo

En este contexto, Samsung presenta la serie Galaxy S26 como una respuesta a esas dos demandas simultáneas: más protección en el uso cotidiano y una inteligencia artificial que reduzca pasos en lugar de añadir complejidad.

La gama incorpora varias funciones orientadas a la privacidad que actúan de forma activa durante el uso del teléfono.

El filtro de llamadas permite que el dispositivo atienda llamadas de números desconocidos, identifique al interlocutor y muestre un resumen antes de que el usuario decida si responder, lo que reduce la exposición al spam y al fraude telefónico.

permite que el dispositivo atienda llamadas de números desconocidos, identifique al interlocutor y muestre un resumen antes de que el usuario decida si responder, lo que reduce la exposición al spam y al fraude telefónico. La función Alertas de privacidad avisa cuando una aplicación accede a permisos que no son estrictamente necesarios para su funcionamiento.

avisa cuando una aplicación accede a permisos que no son estrictamente necesarios para su funcionamiento. El Álbum privado ofrece una capa de protección adicional para fotos y vídeos personales dentro de la galería del teléfono.

ofrece una capa de protección adicional para fotos y vídeos personales dentro de la galería del teléfono. El sistema Knox Matrix amplía la supervisión del estado de seguridad a otros dispositivos Galaxy conectados al mismo ecosistema.

El modelo S26 Ultra incorpora además una pantalla de privacidad integrada a nivel de píxel, diseñada para reducir la visibilidad desde ángulos laterales sin comprometer la visión de quien maneja el teléfono de frente. La función puede activarse de forma contextual y resulta especialmente útil en momentos sensibles, como la introducción de contraseñas o el acceso a determinadas aplicaciones.

"En línea con la apuesta de Samsung por la ciberseguridad, respondemos a esa nueva realidad con una pantalla de privacidad integrada en el Galaxy S26 y con una generación de IA diseñada para simplificar el día a día sin comprometer la seguridad ni el control del usuario", afirma David Alonso.