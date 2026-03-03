SPC presenta en el MWC 2026 la plataforma de teleasistencia HALO, para anticipar con IA riesgos en mayores

La tecnológica española SPC ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona 2026 ZEUS HALO, una plataforma de teleasistencia inteligente orientada al cuidado de personas mayores, tanto en el hogar como en entornos sociosanitarios.

El sistema combina dispositivos conectados, análisis avanzado de datos e inteligencia artificial para anticipar situaciones de riesgo y ofrecer acompañamiento continuo a quienes viven solos, con el objetivo de transformar el modelo tradicional de atención domiciliaria reactivo en uno predictivo.

A diferencia de los sistemas de teleasistencia convencionales, que actúan únicamente ante una emergencia ya producida, ZEUS HALO aprende las rutinas, hábitos y patrones de comportamiento del usuario a través de un modelo de aprendizaje continuo.

A partir de ese conocimiento acumulado, el sistema detecta desviaciones significativas (periodos prolongados de inactividad, alteraciones del sueño o cambios en los hábitos cotidianos) y genera alertas preventivas que reciben familiares o cuidadores en sus dispositivos móviles.

La plataforma también puede integrarse con sistemas de teleasistencia de terceros, lo que la hace compatible con infraestructuras ya existentes en el ámbito sociosanitario.

SPC HALO

Funciona como un hub inteligente con conectividad 5G, pantalla interactiva, sistema de audio avanzado y compatibilidad con el ecosistema IoT del hogar.

Sensores, wearables y otros dispositivos conectados alimentan de forma continua el sistema con datos sobre la actividad y la movilidad del usuario, que la inteligencia artificial transforma en conocimiento útil para anticipar situaciones de riesgo.

Además de la monitorización, ZEUS HALO facilita la comunicación directa con familiares y profesionales, permite realizar consultas médicas desde casa y ofrece funciones de acompañamiento por voz: puede sugerir actividades de ocio, proponer videollamadas con familiares, recomendar clases en línea o poner en contacto al usuario con otras personas de perfil y gustos similares.

El objetivo es combatir la soledad no deseada y el aislamiento social, dos de los problemas que afectan con mayor frecuencia a las personas mayores que viven solas.

El lanzamiento llega en un momento de creciente presión demográfica sobre los sistemas de salud y las aseguradoras. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2030 casi un tercio de la población española tendrá más de 60 años, lo que hace cada vez más urgente disponer de modelos de cuidado más sostenibles y eficientes.

"En SPC creemos que el futuro del cuidado no consiste en sustituir lo humano, sino en reforzarlo con tecnología diseñada con propósito", señaló Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC, durante la presentación.

"ZEUS HALO será capaz de aprender las rutinas y necesidades de cada persona para detectar riesgos, activar alertas preventivas y facilitar un acompañamiento continuo desde el hogar, manteniendo el vínculo con familiares y profesionales e incluso abriendo el círculo social de las personas mayores que viven solas".

Un giro estratégico hacia la consultoría tecnológica

El lanzamiento de ZEUS HALO se enmarca en una reorientación estratégica más amplia de la compañía, fundada hace casi cuatro décadas. SPC aspira a dejar de ser percibida exclusivamente como fabricante de dispositivos de consumo para posicionarse como consultora tecnológica capaz de diseñar, integrar y acompañar proyectos para empresas e instituciones.

La compañía describe este movimiento como la consolidación de todo el conocimiento acumulado a lo largo de su trayectoria, que le permite ahora intervenir en toda la cadena de valor tecnológica: desde la definición de arquitecturas hasta su implementación y evolución posterior.

Bajo el principio que la empresa denomina human by design, SPC combina fabricación propia, integración de sistemas y conectividad con una capa de asesoramiento estratégico. "Tras décadas desarrollando tecnología y servicios centrados en las personas, damos un paso natural para convertirnos en el partner que organizaciones e instituciones necesitan para abordar su proyecto tecnológico con criterio, integración y visión a largo plazo", explicó Acha-Orbea.

La compañía mantiene sus líneas de negocio orientadas al consumidor y al mercado profesional, que se integran ahora en una propuesta más amplia orientada a maximizar el impacto de su capacidad tecnológica y consultiva.

Nueva identidad corporativa

En coherencia con esta nueva etapa, SPC ha renovado también su imagen de marca. La compañía estrena en 2026 logotipo, página web -accesible en www.onspc.com- y otros activos corporativos, con el objetivo de reflejar su apuesta por una tecnología con propósito, cercana y diseñada desde y para las personas.

El cambio visual acompaña al cambio de fondo: una empresa que quiere que su identidad transmita los mismos valores que inspiran sus productos y servicios, y que sitúa lo humano en el centro de cada decisión tecnológica.