El actor Can Yaman responde tras su detención en Estambul y rechaza la posesión de drogas

El actor turco Can Yaman, uno de los galanes del momento, ha roto su silencio tras el revuelo causado por su breve detención en Estambul este sábado. En un comunicado publicado en sus redes sociales y dirigido especialmente a la prensa italiana, donde reside desde hace años y goza de enorme popularidad, el intérprete ha negado rotundamente cualquier implicación en asuntos de drogas y ha acusado a parte de la prensa turca de difundir informaciones falsas y sensacionalistas. "La prensa turca siempre ha sido mala conmigo, pero no es una novedad. Pero vosotros (la italiana) no. Por favor, no cometáis también el error de hacer copia-pega de las noticias que llegan del Bósforo», ha protestado Yaman. Este jueves estará en España y visitará el programa El Hormiguero además de otros compromisos, lo que hará con toda normalidad.

La noticia de la detención surgió cuando varios medios turcosinformaron de una gran operación antidrogas en nueve locales nocturnos de lujo de Estambul, entre ellos el club Ruby, en el distrito de Ortaköy, uno de los locales que visita el popular actor cuando está en su país. La redada, enmarcada en una investigación más amplia contra el narcotráfico y el menudeo en locales, se saldó con siete detenidos, incluida la actriz Selen Görgüzel. Las informaciones apuntaban que Yaman habría sido retenido durante un control rutinario y sometido a pruebas toxicológicas en el Instituto de Medicina Forense.

El propio actor ha desmentido llevar encima cualquier sustancia en su poder, rechaza consumido y ha subrayado la inconsistencia de las acusaciones de los medios. "Si fuera mínimamente cierto, no me habrían soltado tan rápido ni habría podido volver a Italia al día siguiente" (por hoy domingo).

Yaman fue liberado esa misma noche y pudo viajar sin problemas, lo que, según él, demuestra que no existía base real para las informaciones.Justo en medio de esta polémica.

La entrevista de este jueves, donde el actor volverá a mostrar su excelente nivel de español, idioma aprendido en los dos últimos años, para sus proyectos más recientes, servirá para presentar su nueva serie El Turco, una producción de época rodada íntegramente en inglés que se estrena ese mismo día en Movistar Plus+.

Esta serie se trata de un proyecto ambientado en el inicio del ocaso del Imperio Otomano, en el siglo XVII, donde Yaman interpreta a un soldado herido en el seguo asedio de Viena. Acción, romance y drama político, giran en torno a esta producción.

Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, tiene 36 años y una trayectoria artística que surgió tras graduarse en Derecho gracias a un beca en baloncesto, deporte que practió como semiprofesional.

En 2014 dio el paso a la interpretación y se convirtió en ídolo internacional por su trabajo en Erkenci Kuş (Pájaro Soñador en 2018) junto a Demet Özdemir y anteriormente con Dolunay (Luna llena, 2017), que fue emitida en numerosos países con posterioridad a su eclosión. Desde 2021 vive en Italia, donde ha protagonizado éxitos como Viola come il mare y una nueva versión de Sandokán.

Tras el estreno de El Turco, su salto al mercado hispano llegará este año con la serie El laberinto de las mariposas, rodada en nuestro país y producida por Secuoya Studios. Es un un thriller romántico de ocho episodios junto a Andrea Duro, María de Nati y Félix Gómez.