Alejandro Sanz versiona a Enrique y Ana con 'La gallina Coco-ua-ua'

El Hormiguero ha tenido una semana de personajes habituales, MIguel Ángel Revilla y Alejandro Sanz han estado con Pablo Motos, amigos personales ya del conductor del programa de las noches de Antena 3. En el caso del cantante y el presentador, se conocieron cuando este era locutor en Onda Cero Valencia como evocaron anoche.

Con la presencia de familiares de Alcalá de los Gazules en el plató, el cantante criado en dicha localidad gaditana anunció la salida anoche de un nuevo sencillo titulado Hoy no me siento bien, aunque mantuvo en secreto el nombre de su próximo álbum, previsto para lanzar en primavera, y tuvo un pique con Motos sobre desvelar o no la colaboración especial y de primer nivel que tendrá en ese disco, que va "a dar un susto" a sus fans. Se mostró partidario de hacer las paces entre El Hormiguero y La Revuelta, así que le pidió a Pablo Motos que le hiciera una nota de amor. Por cierto, ayer El Hormiguero venció por tercera vez en la semana de forma notoria, con 2.113.000 espectadores y 16.2% de cuota para el programa de Antena 3, mientras La Revuelta anotó 1.804.000 espectadores de media y el 13.7% de cuota.

Sanz habló de sus vivencias personales como su briega contra la depresión, a la que superó pidiendo ayuda. Para superar sus dilemas, sus angustias, tiene tres sustentos como la propia música, la terapia y navegar, le encanta ir con su barco por aguas de Florida. También hubo un momento para la solidaridad enviándole a una seguidora valenciana los discos que había perdido por la dana del pasado otoño.

También habló del acento andaluza. En su discográfica había un directivo que le parecía mal que se expresara en su dicción natural y no le gustaban las alusiones al flamenco. Su reacción fue escribir Corazón partío, la canción en español más popular de los años 90. Un "corazón partío" en andaluz y una melodía con aires flamencos, a lo que nunca va a renunciar el artista criado en La Janda, en Alcalá de los Gazules, y tan vinculado a Cádiz capital, donde fue pregonero del Carnaval. "Me siento muy orgulloso de donde soy".

Todo eso también formará parte del documentla que está grabando en la actuaclidad, Cuando todos me ven.

La sorpresa con mucho humor fue la interpretación al piano de La gallina Coco-ua-ua, la conocida canción infantil de Ana Anguita, del dúo Enrique y Ana, que fue un fenómeno musical a finales de los años 70. La versión salió de una charla de Motos con Sanz cuando el cantante aseguraba que con una adecuada melodía en el piano cualquier tema suena mucho mejor. Y así fue: