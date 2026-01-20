Antonio Canales se ve forzado a dejar 'GH Dúo' y Telecinco le respalda por ser por "causa mayor"

En un giro inesperado que ha inquietado a lo seguidores de la cuarta edición de Gran Hermano Dúo, La organización del reality de Telecinco ha emitido un comunicado oficial confirmando la salida definitiva del artista sevillano Antonio Canales.

"Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de GH Dúo siempre estará abierta para él", reza el mensaje oficial difundido por Mediaset y la cuenta del programa.

La noticia se ha comunicado esta tarde del martes 20 dentro de la casa de Tres Cantos y con la precipitada marcha del bailarín y coreógrafo. El Súper reunió a todos los concursantes en el salón principal para darles la información. El ambiente se tornó de incredulidad y tristeza inmediata: los habitantes no daban crédito a lo que acababan de escuchar. Varios compañeros expresaron su preocupación y cariño hacia Antonio.

Cristina Piaget fue una de las primeras en reaccionar, preguntando con inquietud: "¿Pero él se encuentra bien?". El Súper la tranquilizó confirmando que Antonio está bien físicamente, pero que la causa que ha motivado su abandono es completamente ajena al desarrollo del concurso y le ha obligado a dejar la experiencia.

Raquel Salazar, quien formaba pareja de concurso con el bailaor, se mostró especialmente impactada y afectada por la marcha de su compañero. Por su parte, John Guts propuso un aplauso en honor a Canales, al que se sumaron todos los presentes en un emotivo gesto de despedida.

La dirección del programa ha insistido en que se trata de un motivo de fuerza mayor externo al reality, sin entrar en más detalles por respeto a la privacidad del artista. Fuentes cercanas y algunos medios apuntan a que podría tratarse de un asunto familiar o personal urgente que ha requerido su presencia inmediata fuera de la casa, aunque nada ha sido confirmado oficialmente.

Jorge Javier Vázquez, presentador de El diario de Jorge, fue el encargado de anunciar la noticia a la audiencia en los minutos finales de su programa: "Esta noche os lo detallaremos más: Antonio Canales ha tenido que abandonar la casa". El comunicador prometió ampliar la información durante la emisión de GH Dúo. Especial Salvación, espacio en el que también se decidirá una doble salvación entre los nominados actuales: Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget y John Guts.

La salida de Antonio Canales deja un vacío en la convivencia, ya que el bailaor había generado vínculos cercanos con varios de sus compañeros y había sido uno de los fichajes más destacados y comentados de esta edición.

Sus compañeros ya han procedido a recoger sus pertenencias para que el programa se las haga llegar.Desde la organización han querido cerrar el comunicado con un tono afectuoso, dejando la puerta abierta para un posible regreso o visita futura del artista a la casa de GH Dúo. Por ahora, la cuarta edición continúa con intensidad, pero con el sabor agridulce de una despedida imprevista.