Atropellada en Nueva York: muere de forma trágica la actriz infantil Kianna Underwood

Trágica noticia desde Nueva York: la actriz Kianna Underwood, recordada por su participación en la icónica serie infantil de Nickelodeon All That (temporada de 2005) y por prestar su voz al personaje Fuchsia Glover en Little Bill, ha fallecido tras un devastador atropello con fuga en el barrio de Brownsville, Brooklyn.

Según informan medios estadounidenses como TMZ o CBS News, el incidente ocurrió a primera hora de la mañana del viernes 16 de enero, alrededor de las 7., cuando Underwood intentaba cruzar una intersección en Pitkin Avenue. P rimero fue impactada por un SUV Ford Explorer negro, y mientras yacía en la calzada, un segundo vehículo la golpeó de nuevo, arrastrándola varios metros y causándole graves traumatismos craneales y torácicos que le provocaron la muerte en el acto. La que fuera niña prodigio tenía en la actualidad 33 años y había vivido en la calle varios años.

La policía de Nueva York (NYPD) confirmó que ambos conductores huyeron de la escena sin detenerse, y hasta el momento no se ha identificado ni detenido a ninguno de los responsables. La Brigada de Investigación de Colisiones mantiene la pesquisa abierta, con vídeos de vigilancia que muestran parte del suceso, y recientemente se ha localizado e incautado el SUV implicado en primer lugar, aunque el conductor sigue sin ser localizado.

Un familiar de la actriz anunció la pérdida en redes sociales, solicitando respeto y privacidad en estos momentos tan duros.

Compañeros de reparto de All That, como Angelique Bates, han expresado públicamente su dolor y recordado esfuerzos previos por ayudarla en años recientes, cuando enfrentaba dificultades personales, incluida la situación de sinhogarismo en su ciudad natal.L a industria del entretenimiento infantil de los 90 y 2000 lamenta la pérdida de una de sus estrellas emergentes, cuya carrera quedó marcada por aquellos programas que lanzaron a generaciones de artistas.