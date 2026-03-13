La audiencia expulsa al primer villano de 'Supervivientes', la salud de Marisa Jara preocupa

La aventura en los Cayos Cochinos ha alcanzado su punto de máxima efervescencia en esta segunda gala de Supervivientes 2026. Un jueves marcado por la preocupación médica por la sevillana Marisa Jara y una resolución sobre el primer expulsado que parecía inevitabel. Marisa Jara, que había sido evacuada por fuertes dolores abdominales, ha superao su episodio crítico de salud y ha regalado de paso una confesión.

La modelo sevillana ha vivido una montaña rusa emocional. Tras protagonizar uno de los momentos más delicados del concurso al tener que ser evacuada de urgencia por el equipo médico, Jara regresó a la playa con un espíritu renovado. En una charla íntima con sus compañeras en Playa Derrota, la modelo recordó sus encuentros románticos con el oscarizado Leonardo DiCaprio. Entre risas, confesó que su cita favorita fue una cena y que el actor se acercó a ella "directo" en una fiesta.

Lejos de la imagen de estrella inalcanzable, Marisa definió su vínculo como un "capricho y pasión a primera vista", destacando el sentido del humor del actor y su obsesión por el orden. "Mis vecinas decían: '¡Cómo se parece ese muchacho a Leonardo DiCaprio!', sin saber que realmente era él", bromeaba la modelo. Este oasis de anécdotas ha servido de contrapunto a sus preocupacnte salud, subrayando su deseo de continuar: "Quiero seguir demostrándome que puedo; creo que puedo aportar mucho más".

Álex Ghita: crónica de una expulsión anunciada (y solicitada)

En el otro extremo de la balanza se sitúa Álex Ghita, cuya trayectoria de una semana ha estado marcada por la controversia. El entrenador persoal se granjeó la enemistad de sus compañeros de Playa Victoria tras el robo de la famosa lata de garbanzos sustraída de la dotación común, que dinamitaron la confianza en el grupo. La presión psicológica y el hambre hicieron mella en Ghita hasta el punto de protagonizar una petición inaudita en la historia del formato: implorar a la audiencia su propia expulsión.

"Sinceramente, prefiero ser el expulsado hoy", aseguraba el preparador físico ante un Jorge Javier Vázquez atónito. La audiencia, soberana y acaso concediendo el deseo de un concursante "tumbado" por la dureza de la isla, decidió que fuera él quien abandonara la Palapa.

Sin embargo, el destino le tenía guardada una última carta: su expulsión no es definitiva. Ghita ha sido trasladado a Playa Destino, donde deberá convivir con Darío y Borja, iniciando una nueva etapa de supervivencia donde la soledad y el aislamiento pondrán a prueba su cuestionada resiliencia.

Un escenario de alta tensión

La gala también dejó momentos de estupefacción ante la actitud de los nominados. La petición conjunta de Toni Elías y el propio Ghita para abandonar el concurso fue calificada por Jorge Javier como algo "inaudito", rompiendo la tónica habitual de lucha por la permanencia. Mientras tanto, en Playa Destino, Almudena Porras atraviesa su propio duelo personal tras la separación de sus pilares fundamentales, revelando la profunda mella psicológica que el aislamiento está causando en los participantes.

Con la salvación de Toni Elías y la permanencia de una Marisa Jara que se perfila como la gran superviviente emocional, el reality entra en una fase de reestructuración. La sombra de la evacuación médica sigue planeando sobre la isla, recordando que en este concurso, más allá de los robos de comida y las anécdotas de Hollywood, el verdadero enemigo es la implacable naturaleza de Honduras. Ghita es por ahora el primer gran villano de la edición.

La segunda ronda de votaciones en la isla, en la gala de este jueves, ha estado marcada por la reorganización de los equipos y la irrupción de nuevos liderazgos. Tras una exigente prueba física que coronó a Ivonne Reyes y Aratz Lakunza como inmunes, ambos obtuvieron la responsabilidad de señalar directamente a un compañero para la expulsión. En el grupo de Playa Victoria, la balanza se inclinó hacia Toni Elías por su falta de adaptación y hacia Almudena Porras, quien se incorporó recientemente tras abandonar la convivencia con sus allegados, aceptando con resignación su destino frente a la audiencia.

Por otro lado, en Playa Derrota el ambiente se caldeó debido a las rencillas personales y la fragilidad física de algunos participantes. Marisa Jara volvió a quedar en la cuerda floja tras recibir la mayoría de los votos de sus compañeros, una situación que ella misma afrontó con sentido del humor. Sin embargo, la tensión estalló cuando el líder del grupo eligió a Claudia Chacón para completar la lista de candidatos a la eliminación, provocando un duro enfrentamiento entre ambos por lo que ella consideró una traición personal. Así, la relación definitiva de nuevos nominados queda compuesta por Toni, Almudena, Marisa Jara y Claudia.