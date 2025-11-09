Bertín Osborne y Victoria Federica, ilustres visitas en la semifinal de ‘MasterChef Celebrity 10’

Cinco aspirantes llegan a la semifinal con todo por decidir antes de la cita final. Miguel Torres, Juanjo Bona, Mariló Montero, Torito y José Manuel Parada están a un paso de la gran final. Por delante tienen tres retos muy exigentes y cualquier error les puede pasar factura. El jurado les acercará a Lenoble, una bodega centenaria ubicada en Francia, dedicada exclusivamente al champagne, considerado por muchos como el vino más noble. El champagne, con su efervescencia y acidez, es un vino versátil que puede maridar con una gran variedad de ingredientes y el chef José Manuel Miguel (una estrella Michelin) les dará algunas claves. Los semifinalistas reproducirán el plato del chef invitado inspirado en su experiencia en Francia. Además, contarán con la presencia de la creadora de contenido Victoria Federica de Marichalar.

En la prueba de exteriores, los jueces y los aspirantes viajarán a Arriondas (Asturias) para visitar uno de los templos de la alta cocina asturiana: Casa Marcial. El chef Nacho Manzano abrirá las puertas de su casa, donde los equipos cocinarán para 28 invitados de la familia Manzano.

Los delantales negros se enfrentan a la última prueba de eliminación de esta temporada. La chef Mar Ibáñez (una estrella Michelin) les revelará el potencial oculto de uno de los ingredientes menos queridos de la huerta: la coliflor. En la última prueba de la noche, el jurado estará acompañado por el cantante y presentador Bertín Osborne.