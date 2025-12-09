La boda de Kim Cattrall, Samantha en 'Sexo en Nueva York', así es su marido

La actriz Kim Cattrall y su marido en la reciente gala de la Moda británica

La actriz canadiense Kim Cattrall, conocida en todo el mundn por su papel de la inquieta Samantha Jones en las primeras temporadas de Sexo en Nueva York, ha contraído matrimonio en Londres, en una ceremonia a la que asistieron apenas una docena de invitados.

Su pareja es el ingeniero de sonido Russell Thomas, de origen británico y trabajador de la BBC, de 55 años. Ella tiene 69.

La boda se celebró en el Ayuntamiento del distrito de Chelsea, ante tan reducido grupo de familiares y amigos.

Esta es la cuarta boda de Cattrall, quien en 2017 había confesado que tras tres bodas no necesitaba firmar un cuarto compromiso. La actriz, que se hizo popular en principio por su aparición en Loca academia de policía, habló en su momento de que no tenía “necesidad de volver a casarse”. Prefería la aventura y dejarse llevar por el amor, sin ataduras, en un perfil muy similar al de su ficticia Samantha, papel que no volvió a interpretar en la secuela de Sexo en Nueva York por su enfrentamiento con la protagonista y productora ejecutiva Sarah Jessica Parker.

Tras diez años con su actual marido, ha cmabiado la opinión de dar un paso adelante. “Lo hemos pasado de maravilla. Nos hemos divertido muchísimo”, evocaba en The Times en una entrevista concedida este verano, por lo que ha reconsiderado la decisión de formalizar su relación. Describe a su marido como una persona rebelde que ha tenido una vida “increíblemente interesante”.

Kim lucía un elegante y formal vestido nupcial para una ceremonia civil, encargo a medida para Patricia Field, la estilista de Sexo en Nueva York y responsable de los despampanantes modelos de la ficticia Samantha. Constaba de una chaqueta entallada y falda midi de tul y como complementos guantes de encaje, sombrero floral bespoke y un ramo de flores blancas.

Kim Cattrall y su marido en el beso nupcial

Cattrall compartió en Instagram una foto en blanco y negro de ella y su pareja besándose tras darse el sí, recibiendo cientos de miles de felicitaciones entre admiradores y amigos.

La historia de amor de la actriz y el ingeniero de sonido comenzó en 2016 en la sede de la BBC. La actrfiz acudía al espacio Woman’s Hour de BBC Radio 4, hablando de su batalla contra el insomnio, tema que ha abordado en muchas ocasiones revelando cómo le ha venido afectando durante sus años de más trabajo.

Tras el encuentro profesional, Thomas la siguió en X, ella le devolvió el gesto y a partir de ahí mantuvieron un contacto que se transformó en atracción, como contó Cattrall en un programa de la competencia, en la ITV, en 2017.

La tres bodas anteriores de la actriz que dio vida a Samantha fueron con el escritor Larry Davis del 77 al 79; el boxeador Andre J. Lyson del 82 al 89; y el empresario Mark Levinson, del 98 al 2004. No tuvo hijos en ninguna de esas relaciones, poniendo por delante su labor como actriz y durante más de doce años no quiso verse implicada en una relación más comprometida.