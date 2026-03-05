'La casa de la pradera' hace mudanza en Netflix y tiene ya fecha para volver

La nostalgia y la épica del poblamiento del Medio Oeste, visión idílica de la colonización extrapolable a la victoria de la clase media de Jesusland, tuvo en La casa de la pradera su mayor exponente televisivo en la frontera de los años 70 y 80.

En EEUU, en la cadena NBC, era un hábito semanal. En España, la compañía de los domingos a la hora del café. La familia Ingalls, con sus dramones y esfuerzos en la pedregosa Minnesota, estuvo casi una década en TVE, desde 1975 hasta 1984, y ninguna serie hasta ese momento había logrado tal permanencia. Netflix emprendió el rescate de uno de los tesoros de la memoria televisiva estadounidense y la plataforma ha confirmado oficialmente que el estreno de la nueva versión de La casa de la pradera llegará al público el próximo 9 de julio. Una noticia que ha generado una expectación al tratarse así de uno de los relatos más queridos de los espectadores mayores de 60 años. La plataforma, consciente del potencial de este reboot, no solo ha puesto fecha al debut sino que ya ha anunciado la producción de una segunda temporada, asegurando así la continuidad de las vivencias de esta nueva familia Ingalls.

Esta nueva adaptación se basa, al igual que la mítica serie original emitida en EEUU entre 1974 y 1983, en los cuentos infantiles homónimos de la escritora Laura Ingalls Wilder ambientados en Walnut Grove. Si en la memoria de medio mundo están los rostros de los fallecidos Michael Landon o Karen Grassle, como el matrimonio; y el de Melissa Gilbert como la pizpireta Laura, el relevo generacional ya tiene nombres propios: Luke Bracey asumirá el papel del patriarca, Charles Ingalls; mientras que la joven Alice Halsey dará vida a la nueva Laura. El reparto principal se completa con Crosby Fitzgerald como Caroline, la esposa, y Skywalker Hughes en el papel de Mary, la hacendosa y estudiosa hija mayor, conformando un elenco que busca equilibrar el respeto al material original con una adaptación actual fresca.

Neflix aclara en el dosificado avance que esta versión de La casa de la pradera no será un simple ejercicio de nostalgia. Se define como una propuesta "caleidoscópica" que mezcla el drama familiar con una historia épica de supervivencia, explorando así las raíces del Oeste americano.

La producción corre a cargo de Rebecca Sonnenshine, conocida por su trabajo en Crónicas vampíricas y The Boys, que llega a su final, y quien ha prometido una visión que resalte las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera estadounidense, adaptando la profundidad de los libros originales publicados por primera vez en la década de 1930.

El legado de la obra es innegable: se han vendido más de 73 millones de copias de los libros en 100 países, consolidando una marca que sobrevivió incluso a las secuelas que tuvieron mucha menor trascendencia como La casa de la pradera: el último adiós. La temprana muerte de Michael Landon en 1991, con 54 años, impidió que se rescatara la serie en momentos de mayores posibilidades para la recuperación de las tramas.

Con este proyecto Netflix pretende conectar con la generación que creció frente al televisor en los años 70, que ahora son fieles clientes de la plataforma y, al mismo tiempo, cautivar a un público joven mediante una narrativa de calidad y una ambientación histórica rigurosa que rinda homenaje a las vivencias de Laura Ingalls Wilder.