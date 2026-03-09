"¿Por Chicote?", Josep Pedrerol se toma con mala cara el fallo de 'El chiringuito'

El chiringuito de Jugones comenzó este domingo con mal pie. Cuando el anfitrión del formato del canal Mega, Josep Pedrerol, comenzaba su dramática introducción sobre el último partido del Real Madrid, saltó la continuidad y en su lugar surgió una promoción de la cadena. "¿Chicote o Forjado a fuego, qué es lo que había?", indagaba el periodista, algo enfurruñado por esta pifia. Tenia la entradilla tan bien encarrilada con su amonestación a los jugadores del Real Madrid ("que llegue el City, caray") que lamentó que no se hubiera visto en su integridad.

Como ocurriera de manera célebre en las campanadas de 2013 en Canal Sur, el control de continuidad privó en este caso la introducción del programa. A diferencia de lo que sucedió en aquella Nochevieja, en este caso sí se pudo rectificar y volver a hacerlo todo como si nada hubiese pasado.

Se apagaron los focos del plató y Josep Pedrerol desarrolló de nuevo su artículo de poco más de un minuto, en ambiente tenso y de amonestación, como quería. Entre el público del programa, acostumbrado a las pifias desde hace años en el programa noctámbulo, no pudo rechinar esta repetición sobre la marcha. Forma parte de la salsa del programa centrado en el fútbol con sus contertulios siempre polémicos y airados.