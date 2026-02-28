'El cineclub', la serie del momento, el amor por la pantalla

El cineclub es la nueva comedia romántica británica que ha aterrizado en Movistar Plus+ este pasado jueves. Es una producción de la BBC que declara su amor por el séptimo arte a través de sus dos protagonistas.

La historia sigue a Evie y Noa, dos amigos inseparables desde su etapa universitaria que han mantenido una tradición sagrada entrde ambos durante 198 semanas: reunirse cada viernes en un garaje para ver los grandes clásicos del séptimo arte. El garaje se convierte en santuario. Sin embargo, su conexión se ve amenazada cuando Noa planea mudarse a Bristol por trabajo, mientras Evie intenta reconstruir su vida en casa de su madre tras sufrir una crisis de salud mental que la mantiene en un limbo personal. ETras sufrir un bache en su salud mental, la joven vive refugiada en el hogar materno, viendo cómo su entorno avanza mientras ella parece atrapada en los fotogramas de las películas que tanto ama. Esta asimetría pone a prueba la solidez de una amistad que siempre ha bordeado los límites del romance.

Aimee Lou Wood, la próxima Jane Eyre en la televisión británica asume aquí un control creativo total. Además de dar vida a la compleja Evie, ejerce como productora ejecutiva y guionista, volcando en el libreto una sensibilidad especial hacia los trastornos emocionales. Junto a ella, Nabhaan Rizwan aporta la contraparte perfecta como Noa, un hombre dividido entre su ambición profesional y el temor a perder el ancla emocional que representa su mejor amiga.

El reparto secundario enriquece la atmósfera doméstica de la serie con nombres de peso. Suranne Jones interpreta a Suz, la madre de Evie, proporcionando un anclaje realista y a veces tenso a la situación de su hija. Por otro lado-la presencia del joven Owen Cooper, en su primer papel tras el fenómeno de Adolescencia' añade una capa de frescura a una narrativa que se mueve constantemente entre el homenaje al cine clásico y el drama contemporáneo.

Visualmente, la serie es una carta de amor al cine y a la amistad. Cada uno de los seis episodios utiliza el recurso del "cineclub semanal" para homenajear estéticamente a grandes hitos de la gran pantalla, sirviendo estas recreaciones como metáforas de lo que los protagonistas no se atreven a decirse en la vida real. Los silencios cargados de tensión y los diálogos ingeniosos son la marca de la casa de esta producción que evita los clichés más manidos del género.