La comedia fúnebre de los creadores de 'La que se avecina' inicia el rodaje de la cuarta temporada

Netflix ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada de la serie 'Muertos S.L.', de los hermanos Caballero.

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de la cuarta temporada de la serie Muertos S.L., la comedia funeraria de los hermanos Laura y Alberto Caballero (Machos Alfa, La que se avecina).

Carlos Areces (Superestar, La que se avecina) encabeza el reparto de la serie que completan, entre otros, Amaia Salamanca (Bienvenidos a Edén), Salva Reina (Dos Tumbas, El 47), Diego Martín (Legado), Adriana Torrebejano (Cristo y Rey), Ascen López (Machos Alfa), Aitziber Garmendia (Machos Alfa), Gerard B. Fillmore (Reyes de la noche), Roque Ruiz (El pueblo), Bárbara Santa-Cruz (El refugio atómico, Atasco), Lorea Intxausti (Go!aze), Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó) y Lucía Quintana (Cuenta atrás, Matadero).

Las tres primeras temporadas de Muertos S.L. ya están disponibles en Netflix. Esta nueva temporada, compuesta por seis episodios, narra cómo la llegada de un nuevo director a la funeraria Torregrosa desata una oleada de situaciones cada vez más surrealistas que ponen a prueba el ingenio de toda la plantilla, mientras la empresa se tambalea. Entre nuevas conspiraciones por el puesto, normas disparatadas así como rivalidades y situaciones cada vez más absurdas y divertidas, el equipo se enfrenta a un día a día donde la normalidad brilla por su ausencia.