Lo que cuenta 'Expediente Vallecas', la extraña muerte de Estefanía

En un ejercicio de memoria colectiva que roza lo perturbador, Expediente Vallecas es la docuserie que acaba de estrenar HBO Max con su primer episodio, reabriendo el expediente de uno de los enigmas más inquietantes de la historia reciente: la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en 1989, una adolescente de 17 años cuyo modesto piso en el barrio madrileño de Vallecas se transformó en un vórtice de presagios paranormales.

Producida por Buendía Estudios para la plataforma de streaming HBO Max, esta docuserie de tres capítulos —cada uno de aproximadamente una hora— no se limita a revivir el espectro poltergeist que impresionó a España durante los turbulentos años 90; en cambio, disecciona con rigor el drama humano subyacente, fusionando material de archivo nunca visto con confesiones crudas de la familia afectada, expertos en el caso y analistas que indagan en los mecanismos de la sugestión, el pánico colectivo y la manipulación psicológica.

Bajo la dirección precisa de Noemí Redondo y la creación visionaria de Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, quienes también firman la producción ejecutiva, junto a las productoras de HBO Max Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio, la serie trasciende el mero sensacionalismo para ofrecer un retrato incisivo de una España en transición: una sociedad ávida de misterios que, en su afán por el entretenimiento, sacrificó la intimidad de los Gutiérrez Lázaro, convirtiendo su calvario en un circo televisivo donde policías, periodistas y parapsicólogos avivaron las llamas del miedo sin escrúpulos.La estructura episódica eleva la tensión como un thriller psicológico.

El primer capítulo que se ha estrenado, titulado Miedo, sumerge al espectador en los relatos de Querubina, hermana de Estefanía, evocando el pavor inicial de ruidos inexplicables, objetos en movimiento y apariciones que convirtieron su hogar en una trampa invisible, culminando en la muerte de la joven rodeada de sombras inexplicables.

Vértigo, la segunda entrega, pivota hacia Ricardo, quien rememora la irrupción de la policía, y a partir de ahí la vorágine mediática, que les catapultó a la fama nacional, pero a un costo devastador: la familia, expuesta como rata de laboratorio, vio cómo su dolor se diluía en leyendas urbanas, erosionando su cohesión emocional bajo el flash de las cámaras.

Finalmente, Trauma cierra el círculo con Maxi desgranando secretos internos que fracturan el núcleo familiar, forzando una confrontación con verdades incómodas: ¿fue un genuino fenómeno sobrenatural o una tormenta perfecta de estrés, histeria colectiva y explotación? Al entrelazar lo arcano con lo racional, Expediente Vallecas no solo desmonta un mito, sino que invita a reflexionar sobre cómo el terror real, el que emana de la pérdida y la traición, perdura más que cualquier fantasma, dejando una huella permanente