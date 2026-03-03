Dani Mateo: Una madre "pobre" que se desvivió por él y que ahora no reconoce Wikipedia

Dani Mateo fue criado en la masía de sus abuelos entre la paciencia y apreturas de sus padres, José y María. Dos jóvenes de 23 años que tenían que salir adelante con pocos recursos. "Eran pobres, pero no de misreria", aclara el presentador de Zapeando en la charla en el podcast Transmite la SER, programa de los fines de semana de Juan Carlos Ortega. Mateo ha abierto así el baúl de sus recuerdos en la casa de sus yayos maternos en La Roca del Vallés, a las afueras de Barcelona, donde nació. El lugar donde se crio en sus primeros años por la ajustada situación económica de sus padres. Su abuelo era "de los que no hacían prisioneros" así que era una opción irrenunciable. José era empleado de banca y María, maestra de EGB.

Mateo ha hablado de sus primeros años elogiando especialmente a su madre, que se desvivía por él y controlaba en un panel las caquitas que hacía para informar al pediatra. Al galeno le parecía bien ese detalle porque así mientras se entretenía describiendo las deposiciones podía dejar al bebé tranquilo. En la masía la abnegada mamá había pintado la habitación del pequeño Daniel con los personajes Disney para hacer más vivaracha la estancia. El presentador y cómico reconoce el esfuerzo de su madre por hacerle siempre feliz. Lo que ya le pone en duda es el nombre. En la Wikipedia se empeñan en presentar a su madre como "Isabel", cuando siempre se llamó María. No entiende esa obsesión de alguien en las redes por desdibujar esa parte de su pasado. Su años de guardería fue en una precioso centro escolar que dirigía Maria Gloria, hermana de su abuela.

"Yo tenía cuatro padres, mis padres y mis abuelos", resume sobre aquellos años en la masía, antes de que naciera su hermano menor, Víctor, del que en esta entrevista no quiso hablar nada, "porque no interesa", bromea. Pero eso sí, estuvo "embridado" cuando supo con siete años que iba a nacer su hermano. "Vino a joderme mi vida".

"La muerte de mis abuelos es lo más terrible que he vivido". sí ha admitido Dani Mateo en serio, unas pérdidas que sufrió diez años atrás. La realidad le tuerce el brazo ahí al humor, a sus ganas de sacar chiste a todo, y por eso no quiere plantearse cómo puede vivir la muerte de sus padres.

En el período de adolescencia se define como un "anormal", como el ser de la película La Mosca. "Yo era muy complicado y ya me quedé así", relató a Juan Carlos Ortega entre risas. Pero si rascas, Dani reconoce que dentro de él hay un ser humano. En aquellos años juveniles se encuentra su vocación por el entretenimiento y sus grabaciones, él solo, con una cámara de vídeo.

Con 46 años se siente en forma, porque nunca ha parado. "Tengo un capitalejo, ahorro porque no puede gastar el dinero que gano", reconoce el de Zapeando, que además admite que le ha ido bien. Su charla en Transmite la SER es un divertido recorrido vital.