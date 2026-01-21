La desolación y el dolor de Marta López, amiga de la familia Zamorano Álvarez

Marta López ha confesado que mantenía una estrecha relación con la familia Zamorano Álvarez, la más perjudicada por el accidente de tren de Adamuz.

El trágico accidente ferroviario entre los trenes Alvia e Iryo en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado de momento con 43 víctimas mortales, ha dejado un desenlace muy cruel para la familia Zamorano Álvarez. Cinco miembros de la citada familia regresaban a Huelva tras permanecer durante el fin de semana en Madrid, donde acudieron al partido entre Real Madrid y Levante, el regalo de Reyes de sus hijos. En el siniestro ferroviario han fallecido cuatro de los cinco miembros de la familia Zamorano Álvarez. La hija del matrimonio, de tan solo seis años, ha sido la única superviviente.

Una tragedia que ha tocado de cerca a la televisiva Marta López, amiga de la familia. En su intervención en El tiempo justo hacía alusión al vínculo que mantiene con la familia. La exconcursante de Gran Hermano se ha desplazado hasta Huelva para estar cerca de la niña y de sus abuelos en estos momentos tan complicados.

A su regreso a la capital de España, Marta López ha relatado cómo han transcurrido las últimas horas, marcadas por el dolor y la angustia de una familia rota por el accidente ferroviario. “Por fin estoy en casa ya. Por fin van a poder descansar en paz. Han sido dos días y medio horrorosos. Si no sabéis de lo que hablo da igual porque es algo de lo que no he querido tampoco hablar, pero bueno, ya por fin pueden descansar en paz”, ha declarado visiblemente emocionada.

Marta López asume con resignación que no puede hacer nada por su pareja de amigos y que debe retomar poco a poco la rutina tras este duro golpe. “Y, bueno, tenemos que seguir para adelante. Un besito y vamos a empezar con las cosas cotidianas como se pueda”, ha contado en su perfil de Instagram.

La televisiva ha regresado a El tiempo justo, que ha contactado con Juanqui, el tío de la niña superviviente. “Son mi familia y les quiero con locura. He visto nacer a esos niños, vengo de estar allí con ellos. Si supierais de verdad lo que se está viviendo allí. Es terrible”, ha añadido la colaboradora de Mediaset.