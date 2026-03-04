Doña Letizia, políticos y periodistas despiden con emoción a Fernando Ónega

Doña Letizia y su jefa de Secretaría, Marta Carazo, a su llegada a la capilla ardiente

El reconocimiento y afecto tras más de 60 años de profesión periodística de Fernando Ónega se ha reflejado en las muestras de aprecio y dolor en la capilla ardiente del reconocido profesional gallego que fallecía en Madrid este martes a los 78 años. Deseaba que esa despedida de compañeros y público se produjera en la Casa de Galicia de la capital.

Una abundante representación de periodistas y políticos, encabezada por la reina Letizia acudía hoy al pésame. Sonsoles Ónega llegaba al edificio agradeciendo la cobertura de los medios. El martes tuvo que dejar su programa en Antena 3, dejando al equipo consternado.

La Reina, amiga personal de Sonsoles, y admiradora de siempre por su padre, descibre la figura de analista y comentarista de Ónega comoalguien “inalcanzable” para los estudiantes de periodismo de su promoción. “Me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida”, senalaba este miércoles doña Letizia. El fallecido periodista fue directivo en las principales cadenas radiofónicas (SER, COPE, Onda Cero) y condujo los informativos de Antena 3 a mediados de los 90 además de dirigir prestigiosos formatos en la cadena pública como Siete días además de ser jefe de gabiente con Adolfo Suárez en 1977.

“Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano”, agregó la esposa de Felipe VI.

El presidente Pedro Sánchez al salir de la capilla ardiente de Fernando Ónega / 74

También acudía en la mañana del miércoles el presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Mariano Rajoy, que despedía a un “extraordinario periodista” y sobre todo a un “gallego de pro”. El ex jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, lo ha definido como “un profesor” y “maestro del periodismo”. Ónega fue amigo personal de don Juan Carlos y de su hijo.

Iñaki Gabilondo y su esposa al llega a la Casa de Galicia

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresaba que era un “hombre comprometido con la participación social activa”. Su última labor fue al frente de la publicación 65yMas. La titular de Seguridad Social, Elma Saiz, resaltaba su “elegancia, rigor y seriedad” en sus planteamientos. Son valores que destacaban líderes de la radio como Iñaki Gabilondo o Carlos Alsina, que desplazó a la capilla en directo con Más de uno.

El crecimiento de Onda Cero fue con su dirección, valoración que hacía también hacia la COPE Carlos Herrera. Lorenzo Milá o Joaquín Prat fueron otros de los compañeros que quisieron rendirle homenaje.