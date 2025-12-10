EGM: la SER se afianza, Onda Cero y Carlos Alsina anotan máximos y el matinal de COPE cae de nuevo

Con un cierre de la temporada pasada donde hubo una subida generalizada por el apagón, la nueva temporada, según el informe de audiencias del EGM, fija las tendencias recientes, donde se aprecia un continuo declive del matinal de la Cadena COPE, Herrera en COPE, con Carlos Herrera y su hijo, Alberto Herrera; y subida de los otro dos principales programas del prime time, el Hoy por hoy de Ángels Barceló de la SER; y el Más de uno, de Onda Cero con Carlos Alsina, que parece ir tomando oyentes procedentes del maratón de Herrera, al que se sumó a primera hora la voz crítica de Jorge Bustos.

En cifras totales, la SER sigue en ascenso, anotando su techo en 4.892.000 seguidores, con subida de 241.000. La COPE baja a 3.545.000 oyentes, de los 3.813.000 con que concluyó en verano. Onda Cero repunta hasta 2.283.000, subiendo des de los 2.231.000. Radio Nacional, pese a los cambios de voces en su programación, baja de 975.000 oyentes en total a los 945.000.

Ángels Barceló, conductora de 'Hoy por hoy' / Prisa Radio

El matinal Hoy por hoy aumenta casi 150.000 seguidores en esta recuperación progresiva hasta situarse en este inicio de temporada en 3.405.000, respecto a los 3.247.000 con que se despidió en verano, todo un logro el del equipo de Ángels Barceló. Sin embargo Herrera en COPE ve menguar su cifra en casi 200.000 y pasa de 2.763.000 a 2.540.000, la progresiva ausencia ante los micrófonos de Carlos Herrera se plasma en esta sucesiva pérdida de fieles y pese a ser continua voz crítica contra el Gobierno.

Carlos Alsina con Más de uno en Onda Cero sube hasta 1.736.000, con casi 100.000 oyentes más, su cifra récord desde los 1.638.000 y que va perfilando a este matinal a acercarse a la segunda opción en la franja.

El antiguo compañero de Alsina, Juan Ramón Lucas, ha regresados a Las mañanas de RNE y no ha contado por ahora con un nuevo respaldo de público, bajando en las cifras de la radio pública en las mañanas, de 734.000 a 705.000.

El periodista Carles Francino

En la franja de las tardes, La Ventana de Carles Francino en la SER se posiciona sin rival con 1.170.000 oyentes, ante el descenso de La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz, con 611.000 seguidores. También baja Jaime Cantizano con su Por fin... en Onda Cero hasta los 461.000, cifra parecida a la que anotaba un año atrás. David Cantero se estrena en la franja con el vespertino de Radio Nacoinal anotando 269.000, ligeramente por encima a su cifra de la oleada anterior.

En la noche informativa, el duelo entre las dos principales cadenas se distancia y el Hora 25 de la SER, con Aimar Bresto, alcanza 1.130.000 seguidores ante una notable bajada de La Linterna de COPE, con Ángel Expóstio, con 883.000 seguidores. La Brújula de Onda Cero, con Rafa Latorre, baja a 539.000 oyentes. Rosa María Moló en el 24 Horas de RNE anota 178.000.

El periodista Juanma Castaño. / COPE

La medianoche futoblera asiste aquí al liderazgo de nuevo de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 769.000 seguidores, que rebasa a El Larguero de la SER de Manu Carreño, 740.000; y el RadioEstadio de Onda Cero, con Rocío Martínez y Edu Pidal se mantiene muy por debajo con 219.000.