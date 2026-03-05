"Es nuestro, es español", este canal se desata en favor de la gastronomía nacional

Canal Cocina, el referente televisivo de la gastronomía en España producido por AMC Networks, ha anunciado el lanzamiento de "Es nuestro. Es español". Se trata de un ambicioso proyecto documental y divulgativo que se extenderá durante todo el año 2026. Con el objetivo de rendir un tributo sin precedentes al patrimonio culinario del país, el canal ha comprometido más de 100 horas de programación exclusiva con denominación de origen, reforzando su papel como embajador de los sabores y las gentes de nuestra tierra.

La andadura de este proyecto comienza oficialmente este jueves 5 de marzo con el estreno de la serie de producción propia Productos españoles. Este formato documental, que se emitirá todos los jueves a las 22:00h, se sumerge en las raíces de los ingredientes más icónicos de nuestra despensa. A través de una narrativa cuidada, la serie busca descubrir la excelencia, el origen geográfico y las técnicas ancestrales que han convertido a estos productos en emblemas reconocidos mundialmente.

Uno de los grandes protagonistas de la serie es el jamón ibérico. En el episodio dedicado a este manjar, el programa cuenta con la participación del prestigioso chef Ferrán Adriá, quien no duda en calificarlo como "un producto endémico, diferencial y una auténtica obra de arte". El documental analiza por qué este emblema nacional es inigualable en el mercado internacional, destacando su proceso de curación y la estrecha relación entre el ecosistema de la dehesa y la calidad final de la pieza.

La serie también pone el foco en el azafrán, conocido como el "oro rojo". A través del testimonio de Félix Patiño, representante de la DOP Castilla-La Mancha, el espectador conocerá la dureza de un cultivo que exige la recogida manual flor a flor. Patiño, cuarta generación de una familia dedicada a esta labor, reivindica este ingrediente como un modo de vida amenazado por la modernización, subrayando que la calidad suprema solo se alcanza respetando los tiempos y métodos que dicta la tradición.

El espárrago blanco de Navarra también cuenta con su propio espacio de análisis. El programa viaja hasta la localidad de Tolosa para recoger la experiencia de Jesús Perón, un veterano del sector que, a sus 80 años, sigue liderando su empresa conservera tras haber empezado en el oficio a los 13 años. Su historia es el reflejo de la tenacidad y el conocimiento que han posicionado a las verduras de la ribera del Ebro en la cima de la gastronomía gourmet internacional.

Además de estos baluartes, la serie documental dedicará episodios específicos a otros pilares de nuestra cultura, como el vino de Jerez y el aceite de oliva virgen extra (AOVE). Estos productos son tratados como señas de identidad del patrimonio español, explorando no solo su valor gastronómico, sino también su peso histórico y económico en sus respectivas regiones. La intención es mostrar cómo estos ingredientes básicos son, en realidad, el motor de muchas comunidades locales.

Mandi Ciriza, directiva de AMC Networks International y al frente de Canal Cocina desde hace tantos años, destaca que, como único canal temático del sector en España, asumen la responsabilidad de ser prescriptores del producto local. "Somos un país orgulloso de sus sabores", afirma, justificando la necesidad de este despliegue que busca conectar al espectador con los territorios y las historias humanas que hay detrás de cada plato. Este compromiso se traduce en una apuesta por la producción original, que representa el 80% de los contenidos del canal.

A lo largo de todo 2026, "Es nuestro. Es español" seguirá creciendo con nuevos estrenos que explorarán los platos más representativos de la cocina nacional. La programación incluirá programas sobre recetarios antiguos rescatados por nuestros mayores, así como un análisis de los hábitos sociales y costumbres que giran en torno a la mesa en España. El proyecto, disponible en plataformas como Vodafone, Orange, Lowi y Jazztel, promete ser la crónica definitiva de la identidad culinaria española en la televisión actual.