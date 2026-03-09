Esperanza Gracia deja Telecinco después de tres décadas con el horóscopo

Esperanza Gracia se ha despedido de la televisión en el programa Fiesta. Para el recuerdo quedará la mítica frase: “¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?”, su eslogan en las madrugadas de Telecinco. La astróloga cierra una etapa profesional en Mediaset tras casi tres décadas con su ranking de los signos del zodiaco en el programa El horóscopo de Esperanza Gracia.

Durante su trayectoria profesional de 27 años en Telecinco, Esperanza Gracia se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo audiovisual de Fuencarral. En Mediaset, se ha ganado el cariño de los espectadores desde que comenzara con su programa, aunque ella también ha colaborado en espacios como De domingo a domingo o Día a día, entre otros.

Esperanza Gracia ha hecho balance de su trayectoria en Telecinco en el programa Fiesta. “Se cierra una madrugada que ha durado 30 años. Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me ha seguido y me sigue. No voy a dejar el horóscopo, solamente dejo este programa de la noche”, ha comenzado diciendo.

La televisiva ha reflexionado sobre la astrología y su estrecha vinculación con Telecinco. “Me siendo una afortunada. El poder vivir de algo que te gusta tantos años, cuando no creía nadie en este país en la astrología. Algo me ha protegido, formo parte del mobiliario de Telecinco”, ha explicado.

Esperanza Gracia ha realizado en Fiesta su último ranking del horóscopo. Con este momento tan especial ha puesto el punto y final a una brillante etapa en Telecinco, donde con el paso de los años se ha convertido en uno de los rostros más queridos y respetados.