El cantante británico Harry Styles ha anunciado su cuarto álbum de estudio en solitario, titulado Kiss all the time. Disco, occasionally, y ya tiene incluso fecha de lanzamiento pese a lo inesperado de todo: el 6 de marzo de 2026. Producido por su colaborador habitual, Kid Harpoon, y compuesto por 12 temas, el disco marca su regreso tras el exitoso anterior trabajo Harry's House (2022) y el fin de su extensa gira Love on Tour. Sin duda Harry es el gran nombre legado por la boy band One Direction, con uno de sus integrantes, Liam Payne, fallecido en 2024 tras precipitarse desde la ventana de un hotel después de haber tomado estupefacientes.

La prensa musical ha recibido el anuncio Harry con entusiasmo generalizado, destacando el título juguetón y dual, que sugiere una fusión entre romance constante y un tono disco para este trabajo, como una evolución natural de su sonido pop ecléctico.

Publicaciones como Rolling Stone y Billboard han calificado el teaser como "refrescante y prometedor", especulando sobre una posible doble personalidad sonora: baladas introspectivas junto a ritmos bailables y elementos retro.

El aspecto del álbum, diseñado por el artista nominado al Grammy, portugués afincado en California, Braúlio Amado ha sido elogiado por su estética vibrante y veraniega, con Harry en primer plano bajo una bola cristales tan imprescindible en las discotecas clásicas.

Las reacciones en redes y medios han sido masivas y positivas: fans han inundado las plataformas con memes y hypes, expectativas altas, mientras que críticos anticipan que este cuarto álbum podría consolidar su madurez artística sin perder el carisma que lo caracteriza.

Publicaciones como Vanity Fair y BuzzFeed han subrayado el "frenesí" viral inmediato, con preventas agotadas en varios formatos (incluyendo ediciones limitadas con merchandising como cámaras y camisetas).

Aunque aún no se han revelado singles completos, ni la relación y detalles del tracklist, el consenso apunta a un proyecto ambicioso que podría posicionar a Styles como uno de los referentes pop del año, cuatro años después de su último gran lanzamiento con una apoteosica gira internacional.