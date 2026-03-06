Harry Styles, nuevo disco y dónde ver su primer especial con sus canciones de 2026

Netflix estrenará este domingo Harry Styles: Una noche en Manchester, un especial que capturará la primera interpretación en vivo del esperado cuarto álbum de estudio del artista, titulado Kiss all the time. Disco occasionally. El evento musical estará disponible en la plataforma a partir del domingo 8 de marzo a las ocho de la tarde, permitiendo a los fans de todo el mundo del ex One Direction disfrutar del espectáculo íntegro que el cantante británico ofrece esta misma noche en el Co-op Live de su ciudad natal.

El lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico llega casi cuatro años después del éxito masivo de Harry’s House, proyecto que le valió el Grammy al Álbum del Año en 2023. Esta nueva producción, liderada por el sencillo experimental Aperture, promete ser una declaración profundamente personal y atrevida.

Con la colaboración de su productor habitual, Kid Harpoon, Styles busca romper los moldes habituales del pop con un sonido “extravagantemente original” que reafirma su estatus como una de las voces más ambiciosas y renovadora de la industria comercial. La producción del especial corre a cargo de Fulwell Entertainment, la firma de hitos televisivos como Adele: One Night Only o la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este estreno de Harry en Netflix sirve de preámbulo para su gira mundial Together, Together, que supone el regreso definitivo de la estrella a los escenarios en este año. Styles consolida una trayectoria que ya acumula números uno en 28 países y éxitos históricos en el Billboard.

La expectación es máxima ante un nuevo disco que explora la libertad creativa de un joven músico que se niega a repetirse y convertirse en una voz propia, creciendo junto a los fans que le vieron nacer dentro de la boy band One Direction. Tras el fenómeno de su canción As It Was, Harry vuelve a situarse en el centro de atención mundial del pop.