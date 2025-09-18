Julio Anguita, el futuro presidente del Gobierno del año 2001 que imaginaba TVE

A finales de 1988, en el programa Tariro, Tariro, cuando RTVE era dirigida acertadamente por la madre de Gonzalo Miró, Pilar Miró, ante la deriva del que había sido portavoz de Alianza Popular (ahora PP), Jorge Verstrynge, se imaginaba que por el lejano año de 2001 iba a ser el candidato de la URR, Ultraizquierda Radical Revolucionaria, con poca fortuna electoral. "No está mal el resultado: un voto del señor Verstrynge, otro de su señora y otro, creo, que de un primo", imaginaba Julio Anguita como ficticio presidente del Gobierno del nuevo siglo, en un ejercicio de política ficción en el que La Trinca y su invitado, el ex alcalde cordobés, daban rienda a un poco de guasa y visión de futuro. Verstrynge, recordemos, acabó de analista de Podemos y su hija Lilith, diputada por la Ultraizquierda Radical, o como se llamara lo inventado por Pablo Iglesias.

Julio Anguita, a quien se le acaba de rotular en su honor la estación cordobesa, fue tal vez el más sagaz y crítico invitado que tuvieron los de la Trinca en la TVE del monopolio, a un paso de fundar la que sería la poderosa productora Gestmusic (No te rías que es peor, Lluvia de estrellas, Crónicas marcianas, Operación Triunfo...). En aquel show de los martes por la noche, que ya habían probado en TV3, a cada invitado se le trataba de estrella, con entrevista y apariciones para su lucimiento entre sketches (copiados de la televisión británica) y canciones de La Trinca.

Anguita, rodeado por el confeti, en su recepción al estilo yanqui en 'Tariro, Tariro', 1988

En el caso del secretario general de Izquierda Unida se le recibía con honores festivos al estilo yanqui, lo que fue respondido con ironía descreída por el convidado que de paso pedía "menos circo y más política" y que no cayéramos en la espectacularidad banal de Estados Unidos. Hablábamos de 1988, tiempo de perestroika y cuando el propio Anguita confiaba en que la Unión Soviética entrara en unos modos democráticos más honestos y sobrios. El cordobés nacido en Fuengirola quería mostrar una imagen del comunismo de honestidad, aspecto impecable y criterios firmes. Hablamos de 1988.

En el equipo de La Trinca se hilaba fino y se trabajaba mucho para ser originales cada noche, adaptándose al invitado. Para la entrevista al invitado comunista se le escenificó un análisis médico para hablar de sus orígenes y de sus planteamientos. Una puesta en escena con tono de calma y teatralidad humorística que hay que rebuscar en la programación de hoy (tal vez lo más parecido es lo que ofrece Late Xou).

La versión de 'La Internacional' por Marta Sánchez

El sketch principal para hablar indirectamente de la actualidad era esa suposición de una victoria electoral de IU en el año 2001, asistiendo a Anguita como candidato ganador dando sus previsiones para el nuevo siglo.

Aquí está el programa completo. A partir del minuto 34 está el sketch de 2001, con la entonces presentadora del Telediario 3, Olga Barrio, como narradora de la noticia:

A todos les dio gustirrinín verse en esa ficticia rueda de presna. Y La Trinca acertó: Anguita había propuesto una mujer al frente del Ministerio de Defensa, tal como haría Zapatero con Carme Chacón. "Si las mujeres no arreglan este mundo, no lo arregla nadie", reflexionaba en futuro Anguita, entendiendo que una decisión así, que causaba risa hace 40 años, iba a ser obedecida de forma firme por la cúpula del ejército. Oiga, y así fue.

Tariro, Tariro bromeaba con Anguita, con puntería en una futura fusión apelotonada de todos los bancos españoles. "Todo esto va a parar a las mismas familias que ya estaban fusionadas".

Julio Anguita en 'Tariro, Tariro'

Y otro acierto aproximado: Marta Sánchez, entonces anatómica musa juvenil con Olé Olé, había sido propuesta para versionar La Internacional con Los 5 Latinos. "No da la imagen en lo de famélica legión por ciertas redondeces", observaba Anguita en una broma que a día de hoy sería afeada.

La Trinca preguntó al ficticio presidente de 2001 de cómo recuperamos Gibraltar por los británicos pero perdimos la plaza a manos de Marruecos. Ahí aprovechaba el de IU para amonestar al presidente Felipe González, "ahora abogado laboralista por UGT" por estar más pendiente por Europa que del flanco Sur.

Lo que no vaticinaban La Trinca y Anguita era que en los años 90 tomaría fuerza "la derecha". En ese hipotético 2001 con victoria de IU la segunda fuerza era el PSOE (con Guerra, Serra o Nicolás Redondo), con quienes podría gobernar desde la izquierda, mientras la derecha, con Hernández Mancha como fugaz líder de AP, buscaba su sitio pidiendo milagros en Lourdes, Fátima, Roma...

En aquel España del siglo XXI imaginada aparecía Ruiz Mateos escapándose de un asilo disfrazado de Marx, "pero no de Karlos, sino de Groucho", informaba el 'presidente'. Sobre Barcelona 92 se tira con cierta ironía de que "fue un éxito" (y lo fue), por lo que Adolfo Suárez iba a pedir para su Cebreros natal que fuera sede olímpica para 2008. "Que trabaje gratis dos horas al día para hacer el estadio", pedía como apoyo Anguita.

"Yo no prometo nada, sino trabajar y explicarle a la gente lo que hay que hacer", era su planteamiento a ese 2001, odisea de la imaginación de La Trinca que queda en 2025 como testimonio de las perspectivas naif que teníamos para los nuevos tiempos.