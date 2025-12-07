Loles León: "Paloma Cuesta nunca dejaré de serlo, ella siempre está conmigo"

Loles León (Barcelona, 1950) es una de las actrices más polifacéticas del cine español. En la televisión destaca con su papel de Menchu Carrascosa en La que se avecina, actualmente en emisión en Telecinco y Prime Video, y siempre será recordada por interpretar a Paloma Cuesta en la mítica serie Aquí no hay quien viva.

–Después de formar parte de Aquí no hay quien viva, ¿cómo se produjo su llegada a La que se avecina? –Fue en un photocall en el que me dicen: ‘¿te gustaría estar en La que se avecina?’ Ellos estaban encantados y yo también. Me llamó un día Alberto Caballero y hablamos. Cuando me propuso lo que querían hacer conmigo me encantó porque iba a ser la madre de Miren Ibarguren, una actriz a la que adoro.

–Desde su punto de vista, ¿cuáles son las claves del éxito de La que se avecina? –Tanto Aquí no hay quien viva como La que se avecina son series de vecinos. ¿Y quién no se siente identificado con las tramas de la serie o con algún personaje? Pues te lo digo, todo el mundo. Cuando empecé Aquí no hay quien viva y me mudé de casa, una de las vecinas se gira en una reunión y me dice: ‘no te creas que vas a ser la presidenta de esta escalera’. Señora si ese es mi trabajo (risas).

Menchu Carrascosa y Doña Fina, la sociedad que aterroriza a los vecinos de Contubernio 49. / MEDIASET

–¿Cómo se ha tomado el papel de Menchu Carrascosa? –Me lo he tomado con mucho ímpetu, amor y cariño. Me gusta mucho porque es una persona impulsiva, pasional y con su dosis de maldad. Ella no era tan mala mientras estaba dale que dale con Fermín hasta que se ha juntado con Doña Dina. Ahí su maldad se ha extendido tanto que me meo con ella (risas).

–¿Existe alguna similitud entre el personaje de Menchu Carrascosa y Loles León? –Nada. Lo que me une es que yo no paro de hacer diversos personajes y en cada uno de ellos me entrego a tope. Me pongo en la piel de ellos, pero los personajes no entran en mí. Me pongo en la piel de lo que escriben Alberto, Dani y Laura que son tres genios. Me gusta mucho prepararlos cuando cocino que me viene muy bien.

–¿Cree que su personaje llegará hasta el final de la serie? –Sí. Menchu no tiene fecha de caducidad, ella tiene un meneo muy gordo con Fina, Yoli y Óscar. Mi hija me ha hecho abuela. Los sueños de Menchu eran encontrar un gran amor, algo que no ocurrirá ni aunque tuviéramos 200 capítulos más, y ser abuela.

Loles León junto a una representación del extenso reparto de 'La que se avecina'. / MEDIASET

–¿Cómo recuerda su papel de Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva? –Paloma Cuesta nunca dejaré de serlo. Ella siempre está conmigo. Cuando voy a la playa en verano busco una hamaca y el hamaquero me dice: ‘¡Paloma!’ (risas).

–La serie acaba de recibir el Premio Filming Almería en el Festival Internacional de Cine de Almería 2025. ¿Cómo habéis acogido este galardón? –Con mucha ilusión, yo ya les he felicitado a todos. Yo no pude ir porque estaba trabajando en Barcelona. Todos los premios que le den a la serie me parece que son pocos. La serie se merece un Premio Ondas, ya está bien, hay que premiar a la fidelidad y al público. Cuando premias a La que se avecina premias al público que la ve, que es casi toda España y gente de otros países.