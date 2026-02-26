Malas noticias sobre Melody, habría roto con su pareja antes de comenzar 'El Desafío'

La cantante Melody encara una de las etapas más intensas y agridulces de su trayectoria profesional. La artista de Dos Hermanas acaba de iniciar las grabaciones de la nueva temporada de El Desafío, el exigente formato de Antena 3 donde deberá demostrar su fortaleza física y mental. Sin embargo, este nuevo reto llega en un momento de máxima vulnerabilidad personal ante los crecientes rumores de una ruptura definitiva con su pareja, el entrenador y ex jugador de voleibol Ignacio Batallán, padre de su hijo.

El paso de la cantante por Basilea en Eurovisión 2025 dejó una herida en su carrera tras tanto esfuerzo y una valía que nadie discutió en España. Hubo un conflicto con la delegación eurovisiva de TVE al terminar el festival y la cantante volvió a la cadena pública hace unos días para aparecer en el Benidorm Fest y cerrar diferencias. Melody obtuvo un amargo puesto 24 de 26, un resultado que la artista recibió con gran decepción. La intérprete de Esa Diva se sintió poco valorada por el jurado internacional tras meses de trabajo extenuante. El revés profesional pudo haber hecho mella y en su relación personal existe un distanciamiento con su pareja que se ha hecho público en redes sociales cuando han dejado de seguirse mutuamente .

La alarma de una crisis en la pareja que ya venía barruntándose desde hace meses ha saltado por esta ruptura entre sus respectivos perfiles. El padre de la eurovisiva, Lorenzo Molina, intentó calmar a los medios del corazón con una palabras que finalmente sembraron más dudas que certezas al afirmar que "de momento" no había problemas entre ellos, dejando la puerta abierta a una crisis que parece haberse producido tras cuatro años de relación. La presión mediática podrían haber pasado factura a la pareja..

Ahora, Melody se refugia en el trabajo para superar esta separación. En el plató de El Desafío con Roberto Leal la artista busca recuperar la chispa y el apoyo del público, gestos que necesita. Mientras se prepara para pruebas extremas, sus seguidores analizan cada uno de sus mensajes en redes.