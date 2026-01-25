Mariam Hernández Daniel Pérez Prada, 'Padre no hay más uno', "van a descubrir algo diferente que les va a gustar"

Los protagonistas adultos de 'Padre no hay más que uno'

Padre no hay más que uno pasa del cine a la televisión y en este domingo estrena su arranque en Atresplayer. Se expande el taquillero universo cinematográfico familiar creado por Santiago Segura y se convierte en una sitcom (ya era hora que se recupere este género en España) protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, reunidos para hablar con este periódico. La familia Vicho Vaello debe mudarse cuando a Helena, la madre, le ofrecen el trabajo de sus sueños, lo que lleva a Mateo, el padre, a dejar su carrera para encargarse del caos doméstico y la crianza de sus cinco hijos con la perspectiva de que "no puede ser tan difícil". Con 12 episodios de media hora, la convivencia lleva al humor y a la emoción. Es el boicot de los niños para regresar a su antigua ciudad y el choque generacional con las abuelas (Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo),.

-¿Hace ilusión protagonizar una serie familiar, llamada a verse en familia, como sucedía antes?

-Mariam Hernández: Protagonizar una comedia familiar, procedente de un éxito indudable aunque sea en un universo diferente, es un lujo y un placer.

-Daniel Pérez Prada: Y hace 22 años que coincidí con Mariam (¿cómo? pregunta ella) en El traje de Alberto Rodríguez. Yo sí que me acuerdo, y quién nos iba a decir que volveríamos a estar juntos en nombre de la franquicia cinematográfica española más exitosa de los últimos tiempos. Lo asumimos con tanta presión como alegría.

-La comparativa con las películas va a estar presente para todos los que vean la serie.

-M.H: Es una familia diferente en un formato diferente. Es un proyecto diferente inspirado en Padre no hay más que uno. Sabemos que las críticas y las comparaciones van a ser inevitables. En cuanto el espectador se adentre creo que van a descubrir un mundo diferente que les va a gustar.

-D.P: Me gustaría saber qué pasaría con esta serie si no se llamara Padre no hay más uno. Pero prefiero millones de veces que se llame así. Es un éxito garantizado en principio porque te garantizas que una parte de la audiencia, que vio las películas, se va a interesar por ella. Espero que los juicios sean a posteriori. Las comparativas van a tardar dos minutos en cuanto vean que el tono es distinto. Hemos puesto todas las ganas en crear algo nuevo. En algo personal y va a sorprender.

-Hacia falta series familiares, generalistas, transversales...

-M.H: Como madre yo entiendo que es una maravilla que pueda haber series que gusten a los niños y a los mayores, que podamos disfrutarlas juntos.

-D.P: Una serie como los juegos de mesa, que sean de 0 a 99 años. Vamos a ser pioneros de nuevo. Hace ya muchos años que no se han presentado sitcom familiares en la televisión en España. Es un concepto tan de los 90 y ahora estará la serie entre varias pantallas individuales que aspira a reunirlos a todos. El reto es grande.

-Ya sabemos la advertencia de Hitchcock sobre los animales y los niños, tan en oposición con el espíritu de ahora.

-D. P: Tenemos el doble check, hemos trabajado con animales y con los niños. Reto superado.

-M.H: Los niños contaban con una coach por lo que llegaban al set mentalizados, preparados. Hay que enfocarlo pensando en ellos. Desarrollar escenas donde una niña está grabando un vídeo de Tiktok y otra se está haciendo pipí y actuar de manera natural, como haría una madre. Es algo diferente.

-D.P.: Son niños, es decir, espíritus muy vivos, libres, que están trabajando en sus vacaciones de verano. Es un divertimento laboral y han estado los tres meses ahí.

-M.H: Son unos grandes actores, alucinas cómo se lo toman tan en serio.

-¿Os van a eclipsar en cuantos veamos unos capítulos?

-D.P: Yo no conocía el fenómeno fan que hay en torno a los niños de la película. Hay fascinación entre miles de familias por las películas y algo parecido puede suceder con la serie. Este casting nuevo de niños ya está generando movimiento en torno a ellos al ver las primeras imágenes. No pueden ser mejor las perspectivas.

-Cuando decian "corten" ¿seguiaís siendo los segundos padres de ellos?

-D.P: Estaban concentrados en el rodaje y cuando decían "corten" se desataba el caos.

-M.H: Cuando decían "corten" Daniel se ponía a jugar con ellos y yo me ponía los cascos. Me evadía en un momento.

-Hay una mítica anécdota de Verano Azul. Los actores mayores sabían que Miguel Ángel Valero, Piraña, se 'comía' también las escenas. Lo temían porque las miradas se iban a él por su vis cómica. ¿Os ha pasado con vuestro niños?

-M.H: Son brutales. Nuestros niños tienen una frescura, están libres de presión, que son una pasada de cómo mejoran el texto. Bienvenidos si nos tapan. Que cinco niños estén maravillosos en una serie es lo mejor que nos puede pasar.

-D.P: Y que de los niños se aprende mucho por cómo reaccionan. Cuando todo el rodaje está tomado por los adultos, por sus tensiones, preocupaciones. Cosas que fallan. Horarios que hay que cumplir. Los niños a veces entre las complicaciones saben cuándo deben remar a favor, gastar una broma. Uno aprende al mirarlos, al comprobar su paciencia. Interpretar es "play", jugar, y ellos lo consiguen. Para ellos es un juego y también saben guardar las formas y hacer equipo.

-Dani ¿se le han quitado la ganas de ser padre?

-D. P: Qué va. Yo digo que después de hacer una serie con cinco niños prefiero ser tío, pero es mentira. Me encantan los niños y que hay que llevar un niño dentro.

-M.H: Llevar una niña dentro es imprescindible para seguir teniendo sensibilidad.

-¿La niñez de cada uno debemos tenerla cerca para disfrutar más del trabajo, de la vida?

-M.H: Es fundamental para probar, para jugar. Es divertido cuando puedes sacar el niño que llevas dentro. En una serie de comedia hay que lanzarse así.

-¿Cómo hubieran sido ustedes si tuvieran que haber actuado de niños?

-D.P: Yo, Daniel y pelirrojo era Daniel el Travieso para todo el mundo. Esa pregunta hay que hacerla a mis padres. Yo me veo en fotos y me digo qué niño tan mono. Era hijo único y no me recuerdo tan trasto.Era como todos los niños.

-M.H: Uf, yo tenía muy mala leche. Salí muy deportista, con muchos amigos. Yo estaba todo el tiempo en la calle