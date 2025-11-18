Mariló Montero se impone en 'MasterChef' y así fue la final

La presentadora Mariló Montero, periodista navarra afincada en Andalucía desde mediados de los 90, se alzó este lunes con el trofeo de la décima edición de MasterChef Celebrity, en La 1, tras imponerse en un duelo final de altísimo nivel técnico frente al ex futbolista Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría. La presentadora fue la primera en clasificarse en la final que compartía con Torres, Torito y Juanjo Bona, éste como gran favorito que se quedó en la orilla de San Sebastián.

Miguel Torres y Mariló Montero aguardan la decisión del jurado / RTVE

Mariló ejecutó en su cena de duelo final un menú de tres platos con una notable ejecución, como valoró el jurado, y una narrativa emocional con significado. .Jordi Cruz lo nombraba como “uno de los menús más ambiciosos y mejor resueltos" de una final en este formato. El barcelonés Oriol Castro, tres estrellas MIchelin, fue el chef invitado a esta degustación decisiva.

El mentor de la ganadora ha sido el chef madrileño Mario Sandoval, dos estrellas Michelin con Coque y uno de los nombres más renovadores en la cocina española actual. El plato estrella confeccionado por Mariló Montero, en un homenaje a su familia. era un lomo de corzo Wellington envuelto en hojaldre perfecto y acompañado de gelificado de mora, y que simbolizaba los “besos” (el nombre del plato) con los que despertaba a sus hijos Alberto y Rocío. Ambos estuvieron presentes en el plató, el locutor Alberto Herrera (acompañado de su futura esposa, Blanca Llandres, se casaron después de grabarse el programa) y la modelo Rocío Crusset.

El entrante homenajeaba la huerta familiar navarrica de su madre y de su tío Luis. El postre, bautizado Estrellas, recreaba noches de verano en Sanlúcar de Barrameda buscando estrellas fugaces bajo un algodón de azúcar estrellado y un perfume propio que impregnó el plató (elaborado con ginebra, bergamota, rosa, jazmín, azahar, canela y vainilla) inspirado en Shalimar, de Guerlain, el aroma que ha llevado desde joven.

Este camino de Montero hasta el duelo final comenzó con la receta en vivo de Virgilio Martínez, chef de Central, el restaurante limeño número 1 del mundo según The World’s 50 Best 2024. Con Tamara Falcó como invitada, la periodista fue la más concentrada del cuarteto para el plato de raíces selváticas con de tantas elaboraciones y se adjudicó la primera chaquetilla. Torito estuvo más comedido que en otras ocasiones pero no tenía nada que hacer ante una rival tan centrada en esta receta que hubo que desarrollar durante dos horas.

Los tres finalistas por la plaza restantes se desplazaron a San Sebastián para la última prueba de exteriores en homenaje al medio siglo de trayectoria del chef Martín Berasategui, el cocinero español más reconocido por la Guía Michelin en estos momentos con sus 12 estrellas. La prueba se elaboró en el Palacio Miramar (primera sede de TVE en Barcelona) y donde cada aspirante reprodujo una creación del chef vasco para sus familiares y amigos más cercanos.

Como era previsible, Miguel Torres, el concursante con más regularidad de esta edición, se impuso sin discusión ante Bona y Torito.

En su duelo ante Mariló el ex jugador del Málaga planteó un menú personal y de raíces tradicionales. Comenzó con una sofisticada Sopa castellana reconstruida, como entrante; un atún en tres texturas con guiños andaluces, por su vínculo a la tierra, como plato principal que tituló Alta Competencia; y de postre, Mi hogar es mi pasión, un arroz con leche de piñones con el que tuvo problemas de última hora ya que la cúpula caramelizada se fracturó y se derritó el helado de anís. Un borrón que no desmerecía su esfuerzo ante el menú de la ganadora, que fue impecable.

Los 75.000 euros del premio los ha destinado Mariló Montero a la Fundación Aladina. Ahora disfrutará de una beca en el Basque Culinary Center para afianzar sus conocimientos culinarios que ha ido perfeccionando en esta semana, con una edición marcada por demasiados personajes insufribles, como el propio Torito.