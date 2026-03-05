Moreno Bonilla acude a 'El Hormiguero' por primera vez, entrevista en modo electoral

El lunes Antena 3 se disfraza de Canal Sur y dedicará una hora en prime time dedicada al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en su visita a El Hormiguero. Será el debut del dirigente popular no solo en el programa de Pablo Motos sino protagonizando una noche a nivel nacional. El impacto de cara a la cuenta atrás de la convocatoria electoral será muy propicio para Moreno Bonilla, que copa informativos y programas de su cadena autonómica, por activa y especialmente por pasiva. En esta ocasión será en una cadena para todo el país y que podría rondar más de dos millones de espectadores. Cualquiera de sus declaraciones dará paso a riadas de comentarios en la redes y hasta motivo de portada.

Los debuts de los políticos, por la curiosidad que despiertan para verles en acción de forma más relajada, suelen tener buenos índices de audiencia en El Hormiguero. El equipo de Pablo Motos ya tiene pensadas secciones y golpes de humor para esta aparición en directo del presidente de la Junta y también habrá momento para la seriedad y la emoción por las recientes tragedias vividas en la comunidad.

En un programa donde Pablo Motos y sus contertulios centran sus críticas sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Moreno Bonilla tendrá en bandeja sus observaciones sobre la gestión desde la Moncloa. El barón analizará la convulsa actualidad política de España y del mundo y de paso también irá a hablar de su libro, Manual de Convivencia. La vía andaluza. El jefe de la oposición, Núñez Feijóo, no ha tenido apariciones brillantes en El Hormiguero. El malagueño puede acrecentar su popularidad a nivel nacional con esta aparición. Ya le sucedió, por ejemplo, a Santiago Abascal, líder de Vox, cuando se dejó caer ante Trancas y Barrancas.

Tras la visita del lunes El Hormiguero contará con la llegada de Luis Fonsi. El artista puertorriqueño visitará el programa para celebrar el cierre de su exitosa gira mundial, con la que ha conmemorado sus veinticinco años de carrera. Además, los fans podrán disfrutar en primicia de los detalles de su nuevo single, titulado Cambiaré, consolidando una noche de puro espectáculo musical.

El miércoles 11 de marzo estará dedicado al talento joven. Las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero se sentarán en el plató para presentar su nuevo proyecto para Netflix, titulado Esa noche. Esta ficción, que aterriza en el catálogo el 13 de marzo, narra la historia de tres hermanas que deben enfrentarse a un suceso inesperado que pondrá al límite su lealtad familiar, prometiendo ser uno de los estrenos del año.

El broche de la próxima semana será con los intérpretes Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia, que visitarán el programa para hablar de su proyecto con el Pedro Almodóvar. La pareja protagoniza Amarga Navidad, la nueva película del cineasta manchego que llegará a las salas el próximo 20 de marzo. La expectación por ver el universo almodovariano reflejado en esta cinta es altísima, cerrando así cuatro noches de visitas estelares.

La visita de Juanma Moreno el lunes abre una ventana preferente de cara a la futura convocatoria electoral.