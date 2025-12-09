Muere a los 26 años el influencer sobre fitness Alessandro Antonicelli, debido a un cáncer

Alessandro Antonicelli, destacado creador de contenido italiano especializado en fitness y motivación personal, falleció la pasada semana tras una batalla de casi dos años contra un osteosarcoma condroblástico, una forma agresiva y rara de cáncer óseo maligno.

La noticia fue confirmada por su equipo cercano a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba cerca de 200.000 seguidores, y ha generado una oleada de condolencias en redes sociales y comunidades de fitness a nivel internacional.

Originario de Cavour, en la región de Piamonte, Antonicelli se graduó en biología poco antes de su diagnóstico en agosto de 2023, un momento que él describió como el inicio de "un nuevo viaje". El joven saltó a la fama en plataformas como Instagram y Facebook por compartir rutinas de entrenamiento, consejos de disciplina física y mensajes motivacionales que inspiraban a una creciente comunidad.

Su popularidad se consolidó especialmente tras hacer público su diagnóstico, convirtiendo su perfil en un espacio de transparencia y apoyo para otros pacientes oncológicos. El osteosarcoma condroblástico afecta solo al 0,2% de los casos de cáncer óseo, con una incidencia de aproximadamente dos casos por millón de personas, lo que lo hace extremadamente infrecuente.

Desde el momento del diagnóstico, Antonicelli documentó su proceso médico con una franqueza notable. Inició tratamientos con quimioterapia y, en diciembre de 2023, se sometió a una cirugía compleja en la que se le extirparon el fémur, la cadera, la rodilla y parte del músculo cuádriceps. Continuó con sesiones de inmunoterapia y radioterapia, pero en agosto de 2024, los médicos confirmaron que el cáncer se había metastatizado a la clavícula y la región lumbar, complicando su pronóstico.

A pesar del deterioro progresivo, que incluyó dificultades severas para caminar a partir de julio y problemas motores en noviembre, mantuvo una actividad pública constante, incluyendo un viaje reciente a Japón, tras el cual su condición empeoró notablemente, requiriendo hospitalización.

Incluso en medio de su lucha, Antonicelli logró hitos significativos que destacaron su resiliencia. En marzo de este año, viajó a Los Ángeles, donde entrenó en el Gold’s Gym y conoció a Arnold Schwarzenegger, un encuentro que compartió con entusiasmo en sus redes.

En mayo del mismo año, participó en su primera competencia nacional paralímpica de halterofilia, un logro celebrado por su comunidad y que simbolizó su determinación por no rendirse ante la enfermedad. Su legado trasciende el ámbito personal: durante su tratamiento, diseñó y vendió gorras con mensajes como "Fuck Cancer" ("Puto cáncer") y "No estás solo", convirtiéndolas en símbolos de solidaridad.