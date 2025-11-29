Muere el actor Tony Germano al caer desde el tejado en obras de su domicilio

Tony Germano era un actor de voz brasileño que, con un timbre inconfundible, infundió vida a personajes aimados durante más de tres décadas. Germano, intérprete y doblador, falleció el pasado miércoles a los 55 años, víctima de un trágico accidente en su hogar de São Paulo. Mientras inspeccionaba las renovaciones en el tejado de la casa de sus padres, donde estaba viviendo temporalmente, perdió el equilibrio y cayó, sufriendo heridas fatales que no pudo superar.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Tony en la mañana del 26 de noviembre. Pidamos respeto para su familia, amigos y colegas en este momento de dolor inmenso", expresó su representante en un comunicado. Destacaba de él su "legado de dedicación, generosidad y un talento que tocó a todos los que lo conocimos".

Nacido en Brasil, Germano era un profesional incansable que brillaba tanto en los escenarios y platós como en el estudio de grabación, donde su versatilidad lo convirtió en un pilar del doblaje portugués para el público global.

Su carrera despegó en los teatros de la urbe brasileña con interpretaciones memorables en musicales como El Fantasma de la Ópera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde, donde su presencia escénica y voz poderosa lo catapultaron a la fama local.

Pero fue en el mundo audiovisual donde dejó huella indeleble: prestó su voz a las versiones en portugués de éxitos infantiles como la comedia animada de Netflix Go, Dog, Go!, la sitcom familiar de Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky & Dawn y distintas series de Disney o de Los Teleñecos.

Participó en la banda sonora de la versión live-action de La Bella y la Bestia (2017) y fue el Doctor Lauro en el Laberinto de los niños perdidos. Demostraban su evolución hacia producciones más adultas, siempre con esa generosidad que lo definía. La prensa estadounidense, que ha dedicado amplias necrológicas a este actor resalta no solo su impacto en el entretenimiento familiar, sino su rol como puente cultural en la era del streaming global. People Magazine lo recuerda como "un alma generosa!, citando el emotivo tributo del director Matheus Marchetti, en su último trabajo. "Tuve la suerte de encontrar un alma tan talentosa y entrañable como la de Tony". Entertainment Weekly y The Wrap destacan su prolífica filmografía reciente, incluyendo cortos como The Angel in the Pit y O Bosque dos Sonâmbulos. Us Weekly y TMZ enfatizan su legado en Nickelodeon y Disney.