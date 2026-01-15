Muere la cantante española que fue primer y segundo premio en Eurovisión, Merche 'Macaria'

Ha fallecido en El Puerto de Santa María a los 89 años la cantante que en más ocasiones representó a España en Eurovisión: Mercedes Valimaña, la Macaria, como era conocida por todos, un apodo procedente de su familia que llegó a regentar una popular sala, el Cine Macario, durante más de medio siglo. Valimaña, notable cantante lírica, estuvo en cinco ocasiones en el escenario para defender la canción de TVE y su debut fue con el ya mítico La, la, la de Massiel, primer puesto en 1968. Formaba parte del que sería llamada trío La, la, la que acompañó a la cantante madrileña en su efusiva intervención en el Royal Albert Hall londinense, imponiéndose por estrecho margen al Congratulations del británico Cliff Richard. Todo un éxito para Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. (En el vídeo, Macaria es la que va en el centro del coro).

El trío, que tuvieron que comprarse los vestidos por su cuenta en una tienda madrileña, siempre se quejó del trato de Massiel en aquel precipitado periplo eurovisivo cuando todo hubo que improvisarse por la renuncia-cancelación de Serrat dos semanas antes del festival.

Dos años después, tras la victoria compartida de Salomé en 1969, volvió a participar acompañando a un bisoño Julio Iglesias con Gwendolyne, cuarto puesto en el festival de 1971. Al año siguiente el trío La, la, la, formado por María Jesús Aguirre y María Dolores Arenas junto a Mercedes, intervinieron en Dublín junto a Karina con En un mundo nuevo, con la dirección de Waldo de los Ríos, que rozó la victoria. Fue un segundo lugar que merecía la victoria. Medalla de oro y medalla de plata en el historial de la cantante portuense. (Por cierto, aún no se ha aclarado si el fallo en la primera frase fue un error en el sonido o es que a la cantante jiennense se le olvidó cómo arrancaba la canción).

Regresó al festival en 1975 para acompañar a Sergio y Estíbaliz con un Volverás que logró un décimo lugar aunque hubiera merecido mejor posición. El trío acompañó a José Vélez en 1978 con Bailemos un vals, también de la autoría del dúo Dinámico, que con la orquesta en vivo se interpretó de manera más acelerada para sorpresa del solista canario que terminó en una novena posición que también supo a poco,. (Macaria es la que tropieza cuando iba para el escenario. Estuvo a punto de dar un momentazo viral).

Macaria, Mercedes Valimaña, formó parte de los coros que durante años acompañó a Julio Iglesias en sus iniciales giras y acompañando a numerosos artistas. Su voz forma parte de centenares de jingles de publicidad y de coros en discos y bandas sonoras en cine y televisión. Entre sus apariciones más frecuentes estaba la de acompañar a las orquestas en los programas musicales de TVE, con el maestro Ibarbia o con Augusto Algueró, en programas como Galas del sábado o el matinal Gente joven, espacio antecesor a todos los talents cantarines que proliferan por las parrillas.