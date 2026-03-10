Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero (Diario de Cuenca, Pueblo, Interviú, Diario 16, Mundo Obrero) y director-adjunto de El Independiente, según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y La rana mágica (2006).

También participó en los debates y tertulias de Protagonistas de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario El Mundo, por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como Noche de tahúres, La novia, Los reyes de la ciudad, No es elegante matar a una mujer descalza, Ciudad Levítica y La diosa del pubis azul (con Espido Freire) y libros de ensayo: Una derecha sin héroes, y Los cautivos de La Moncloa.

En 2011, recibió el Premio Primavera de Novela por su obra El reclamo, donde se propone una reflexión sobre la memoria histórica y la biografía de los maquis.