'Esa noche', estreno en Netflix, ¿Qué hacer si tu hermana pide encubrir un crimen?

El dilema moral llega con fuerza en Esa noche, estreno español internacional en Netflix este jueves. La adaptación televisiva de la novela de Gillian McAllister (That Night) aterriza con un reparto que presenta un triplete de nuevas actrices: Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.

Bajo la batuta del creador y productor Jason George (Narcos y otras ficciones de la plataforma, aquí hace su incursión española), la historia nos traslada a un escenario idílico que se torna pesadilla: unas vacaciones familiares en la República Dominicana que se tuerce

Elena (Clara Galle), la hermana menor y madre joven, atropella accidentalmente a un hombre en una carretera solitaria. En estado de shock y ante la perspectiva de una justicia extranjera que podría arrebatarle la custodia de su hija, Elena recurre al mejor refugio que conoce: sus hermanas, es decir, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), y con ellas el dilema de encubrir o esclarecer.

No solo acuden al rescate físico, sino que se ven arrastradas a un juicio moral inmediato. Esa noche no se queda en el simple procedimental policial; se sumerge en la psicología del encubrimiento. ¿Es lícito cometer un delito para salvar a un ser querido de una injusticia mayor?

El mayor baluarte de esta producción es su trío protagonista, tres perfiles con una química eléctrica: Clara Galle: Tras el éxito de A través de mi ventana, aquí explora un registro mucho más vulnerable y desesperado. Claudia Salas: Aporta la intensidad y la crudeza que ya demostró en Élite y La Ruta, siendo probablemente el motor de las decisiones más arriesgadas del grupo. Paula Usero: La nominada al Goya por La boda de Rosa ofrece el contrapunto emocional y racional, representando la voz de la conciencia que lucha por no quebrarse.

La presencia de Jason George como showrunner garantiza una vocación internacional. George es experto en construir tensiones que escalan de forma exponencial, algo vital para adaptar la prosa de McAllister, cuya narrativa se caracteriza por giros de guion que dejan al lector (y ahora al espectador) sin aliento. La serie utiliza el contraste entre la luz cegadora del Caribe y la oscuridad del secreto que guardan las hermanas para generar una atmósfera asfixiante.

Más allá del misterio de la víctima y las investigaciones locales, la serie funciona como un espejo para la audiencia. Explora la lealtad incondicional y cómo el amor fraternal puede llegar a ser una fuerza destructiva. La pregunta que sobrevuela cada episodio es constante: si tu hermana cometiera el peor error de su vida, ¿la entregarías a la policía o cavarías la fosa con ella?